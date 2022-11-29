В театре Градского через год после его смерти произошли большие перемены

Один из участников шоу «Голос» Сергей Волчков рассказал, что кто-то сознательно разваливает «Градский Холл».

Еще при жизни исполнитель советского хита «Как молоды мы были» сумел открыть театр «Градский Холл», где каждый день шли концерты, а на сцене давали премьеры спектаклей и рок-опер. Участниками становились те, кто прошли строгий отбор Александра Борисовича, а также выпускники шоу «Голос».

Проект пользовался большой популярностью у зрителей всех возрастов, а билеты раскупались за недели до премьер. Но после смерти Градского ситуация изменилась. Теперь там всем рулят его дети, которые хоть и держат марку, но периодически совершают странные поступки.

Так, на первом этаже всегда находилась легендарная гримерка Градского. Ее знали и любили все, потому что мэтр нередко вызывал на разговор молодых дарований именно туда.

А сейчас из нее сделали почти кладовку, болезненно видеть,

— сказал победитель шоу «Голос» Сергей Волчков в беседе с News.ru.

Кроме того, по словам артиста, руководители решили расширить сцену, пожертвовав местами в зрительном зале. Градский бы никогда так не поступил, так как боролся за каждого человека.

Напомним, Александр Борисович умер 28 ноября 2021 года после того, как был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.

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