Бывшие коллеги из КВН рассказали о работе с артисткой.

Сегодня, 28 ноября, отмечает юбилей бывшая кавээнщица, а также участница и продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова. Артистке исполняется 40 лет. Именинницу поздравили ее коллеги по игре КВН, а заодно вспомнили, каково было работать вместе.

Капитан команды КВН «СОК» Дмитрий Колчин говорит, что к Юлии относится очень тепло. Он назвал ее примером для всех девушек, которые ступают на «непростую дорогу юмора».

Дмитрий Колчин Капитан команды КВН «СОК» (Самара), актер. «Я ее с удовольствием поздравлю с днем рождения, пожелаю ей больше радостей и улыбок, и счастья семейного. Думаю, это никому не будет лишним. Пусть оно будет тихим, скромным, в тишине, или каким она сама себе его нарисует, но пусть оно непременно будет».