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«Образец женского юмора»: комики поздравили Юлию Ахмедову с 40-летием

Бывшие коллеги из КВН рассказали о работе с артисткой.

Сегодня, 28 ноября, отмечает юбилей бывшая кавээнщица, а также участница и продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова. Артистке исполняется 40 лет. Именинницу поздравили ее коллеги по игре КВН, а заодно вспомнили, каково было работать вместе.

Капитан команды КВН «СОК» Дмитрий Колчин говорит, что к Юлии относится очень тепло. Он назвал ее примером для всех девушек, которые ступают на «непростую дорогу юмора».

Дмитрий Колчин
Дмитрий Колчин

«Я ее с удовольствием поздравлю с днем рождения, пожелаю ей больше радостей и улыбок, и счастья семейного. Думаю, это никому не будет лишним. Пусть оно будет тихим, скромным, в тишине, или каким она сама себе его нарисует, но пусть оно непременно будет».

Фото из соцсетей Юлии Ахмедовой

Свои поздравления также передал имениннице капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко.

Сергей Писаренко
Сергей Писаренко

«Юленька, я всегда считал тебя одной из тех актрис КВН, которые могут на самом деле быть смешными, потому что ты прекрасно знаешь, что были и просто красивые актрисы. И поэтому ты для меня образец женского юмора.

Я желаю тебе оставаться на уровне действительно признанной звезды женского стендапа и прекрасной кавээнщицы, с которой я был на сцене и горжусь этим. Красоты, сохранения этой красоты, продолжения, долговечности творческого пути. Обнимаю и целую тебя, Юля!»

Сергей также отметил, что Юлия — из тех, кто стоит горой за качество юмора и всегда готов идти на риск.

Сергей Писаренко
Сергей Писаренко

«Вот я играю спектакль с другими актрисами, у них постоянно: „Ой, а вдруг это будет неприлично“. А у Ахмедовой этого нет, понимаете. Я ее там и за челюсть держал, и отталкивал… в результате, прекраснейший номер получился. Когда человек готов на любые эксперименты — это великолепно».

В день юбилея артистки «Утро-Новости» вспомнили путь ее становления.

Семья

Примечательно, что Юлия росла в семье, которая не имеет ничего общего с шоу-бизнесом. Ее отец служил военным летчиком, а мать была домохозяйкой.

Карьера

В КВН девушка пришла еще будучи студенткой. Некоторое время она принимала участие в районных турнирах, а затем стала капитаном команды «25-я», после чего много раз удостаивалась звания «Кавээнщица года».

Следом за КВН последовали и другие проекты. В 2008 году Юлия стала сценаристом телесериала «Универ», а позже заняла должность креативного продюсера шоу Comedy Woman. А в 2013 на экраны вышел рейтинговый телепроект Stand Up.

Личная жизнь

Артистка не состоит в браке, хотя неоднократно признавалась, что мечтает создать семью. Журналисты приписывали ей роман с комиком Русланом Белым, однако оба уверяют, что их связывает лишь дружба.

Фото из соцсетей Юлии Ахмедовой

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Источник фото: Фото из соцсетей Юлии Ахмедовой Автор: Дарья Бегишева
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