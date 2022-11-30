Пугачева рвет последнюю нить с Россией: певица ликвидирует миллионный бизнес

Примадонна, перебравшаяся в Израиль, решилась на смелый шаг — она закрывает прибыльную компанию и, похоже, больше никогда не вернется в родную страну.

О том, что Алла Пугачева перебралась в Израиль, известно многим. Певица открыто публикует кадры в соцсетях и не стесняется говорить, что она на Святой земле. Ее поведение не устраивает патриотов, многие считают — зря она так поступает. Кто-то даже обвиняет ее в предательстве родины.

Сама же Алла Борисовна летом приезжала в Россию, чтобы забрать документы детей из школы, а также хотела заняться продажей замка в деревне Грязь. Судя по всему, не только это входило в ее планы. Артистка также собирала документы для ликвидации своей компании в России.

Об этом сообщает Telegram-канал Brief, который ознакомился с открытыми источниками и узнал, что фирма «АБП», которая ранее получала поддержку мэрии Москвы для организации мероприятий в сфере шоу-бизнеса, закрывается. Заявление подано 23 ноября.

Это означает, что Алла Борисовна лишается львиной доли гонораров, которые зарабатывала в столице. Будет ли она продолжать свою творческую деятельность в Израиле, пока непонятно. Она нередко посещает различные концерты и шоу в Тель-Авиве, но вот сама на сцену выходить не спешит.

«Вогнал гвоздь в крышку гроба моей карьеры»: Ургант нашел виноватого в своем провалеВ психушке или на обследовании? Где на самом деле находится Светлана СветличнаяРебенок рядом с трупом актрисы Стешенко просил вызвать полицию: подробности смерти «Мисс Казахстан»