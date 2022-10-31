Ляйсан Утяшева
8 способов приготовить глазунью, которую вы всегда хотели
Яичницу очень любят, и каждый по-своему. По счастью, ее можно приготовить так, чтобы она стала буквально идеальной глазуньей — такой, которую вы всегда хотели сделать.31 окт 2022 18:17
15 лайфхаков для учебы вместо сна
Заниматься ночь напролет — это не меньше, чем пробежать марафон. И тут тоже есть свои хитрости.20 окт 2022 05:14
К Международному дню каши: Топ самых полезных завтраков
Каши могут делать много полезных вещей, от улучшения кожи до предотвращения болезней.10 окт 2022 12:10
«Волочкова будет кипеть от ярости»: Паша Воля похвастал новыми умениями
Павле Воля поблагодарил жену за уроки растяжки.19 янв 2022 16:28
«Еле ногу волочет»: страшные кадры с Ляйсан Утяшевой вызвали оторопь
Гимнастка поделилась архивными кадрами, впечатлившими публику.1 янв 2022 11:00
Блогер Карина Кросс просит перестать жалеть ее после разрыва с Давой
Ляйсан Утяшева спросила блогера о личной жизни.23 дек 2021 10:52
Ведущая кулинарного шоу Ляйсан Утяшева возмутила домохозяек неумением готовить
Жена Паши Воли показала любимое блюдо супруга.20 дек 2021 10:59
Наталия Медведева вспомнила о пошлых шутках в адрес Ляйсан Утяшевой : «Похоронила свою репутацию»
Звезда Comedy Woman призналась, за что ей больше всего стыдно.17 дек 2021 09:57
Утерла нос Загитовой и набрала 1 млн подписчиков: почему «забытой» Медведевой выгоден роман с Милохиным
Пока одни фанаты не престают восхищаться молодыми влюбленными, другие называют их отношения продуманной пиар-акцией, а на это есть свои причины.16 дек 2021 15:50
«Изгнание» Утяшевой с ТНТ: кто станет новой ведущей шоу «Танцы» и причем тут скандал с Кабаевой
Слухи об увольнении Ляйсан Утяшевой с телеканала, появившиеся в декабре, обрастают новыми неожиданными подробностями.15 дек 2021 14:30
На ТНТ опровергли информацию об увольнении Ляйсан Утяшевой
После поддержки телеведущей израильтянки на Олимпиаде появились слухи о последствиях такого жеста.9 дек 2021 11:44
Ляйсан Утяшева заподозрила Лену Катину в обмане: «Не верю»
Мама подруги Лены Катиной сбавила ей гонор.8 дек 2021 15:50
Экс-участница «Тату» Лена Катина о работе на сцене: «Я себя ругаю»
Певица дала интервью Ляйсан Утяшевой.8 дек 2021 15:48
Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала о своем большом страхе: «Потряхивает»
Певица трясется перед зрителями.8 дек 2021 15:46
Раскрыто, почему Утяшеву хотят уволить с ТНТ: «Кабаева не согласилась с ее мнением»
За поддержку израильтянки на Олимпиаде Утяшева может покинуть пост ведущей.6 дек 2021 16:01
Всплыла неожиданная правда о «романе» Милохина и Медведевой: «Относится к ней как к мамочке»
Психолог прокомментировала слухи о романтической связи Дани Милохина и Евгении Медведевой и объяснила, о чем говорит их невербальное поведение.3 дек 2021 16:00
Звезда «Импровизации» Антон Шастун рассказал о разводе родителей
Российский комик дал интервью Ляйсан Утяшевой.30 ноя 2021 11:20
Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун заявил о намерении жениться на своей возлюбленной
Шастун уже много лет счастлив в отношениях.30 ноя 2021 10:59
«Стареющего» Павла Волю в ярком макияже сравнили с Пенкиным
Юморист и ведущий примерил на себя образ победителя Евровидения.25 ноя 2021 08:36
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