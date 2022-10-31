Все новости Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

Общество
8 способов приготовить глазунью, которую вы всегда хотели
Яичницу очень любят, и каждый по-своему. По счастью, ее можно приготовить так, чтобы она стала буквально идеальной глазуньей — такой, которую вы всегда хотели сделать.
Общество
15 лайфхаков для учебы вместо сна
Заниматься ночь напролет — это не меньше, чем пробежать марафон. И тут тоже есть свои хитрости.
Общество
К Международному дню каши: Топ самых полезных завтраков
Каши могут делать много полезных вещей, от улучшения кожи до предотвращения болезней.
Звезды
«Волочкова будет кипеть от ярости»: Паша Воля похвастал новыми умениями
Павле Воля поблагодарил жену за уроки растяжки.
Звезды
«Еле ногу волочет»: страшные кадры с Ляйсан Утяшевой вызвали оторопь
Гимнастка поделилась архивными кадрами, впечатлившими публику.
Звезды
Блогер Карина Кросс просит перестать жалеть ее после разрыва с Давой
Ляйсан Утяшева спросила блогера о личной жизни.
Звезды
Ведущая кулинарного шоу Ляйсан Утяшева возмутила домохозяек неумением готовить
Жена Паши Воли показала любимое блюдо супруга.
Звезды
Наталия Медведева вспомнила о пошлых шутках в адрес Ляйсан Утяшевой : «Похоронила свою репутацию»
Звезда Comedy Woman призналась, за что ей больше всего стыдно.
Звезды
Утерла нос Загитовой и набрала 1 млн подписчиков: почему «забытой» Медведевой выгоден роман с Милохиным
Пока одни фанаты не престают восхищаться молодыми влюбленными, другие называют их отношения продуманной пиар-акцией, а на это есть свои причины.
Звезды
«Изгнание» Утяшевой с ТНТ: кто станет новой ведущей шоу «Танцы» и причем тут скандал с Кабаевой
Слухи об увольнении Ляйсан Утяшевой с телеканала, появившиеся в декабре, обрастают новыми неожиданными подробностями.
Звезды
На ТНТ опровергли информацию об увольнении Ляйсан Утяшевой
После поддержки телеведущей израильтянки на Олимпиаде появились слухи о последствиях такого жеста.
Звезды
Ляйсан Утяшева заподозрила Лену Катину в обмане: «Не верю»
Мама подруги Лены Катиной сбавила ей гонор.
Звезды
Экс-участница «Тату» Лена Катина о работе на сцене: «Я себя ругаю»
Певица дала интервью Ляйсан Утяшевой.
Звезды
Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала о своем большом страхе: «Потряхивает»
Певица трясется перед зрителями.
Звезды
Раскрыто, почему Утяшеву хотят уволить с ТНТ: «Кабаева не согласилась с ее мнением»
За поддержку израильтянки на Олимпиаде Утяшева может покинуть пост ведущей.
Всплыла неожиданная правда о «романе» Милохина и Медведевой: «Относится к ней как к мамочке»
Психолог прокомментировала слухи о романтической связи Дани Милохина и Евгении Медведевой и объяснила, о чем говорит их невербальное поведение.
Звезды
Звезда «Импровизации» Антон Шастун рассказал о разводе родителей
Российский комик дал интервью Ляйсан Утяшевой.
Звезды
Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун заявил о намерении жениться на своей возлюбленной
Шастун уже много лет счастлив в отношениях.
Звезды
«Стареющего» Павла Волю в ярком макияже сравнили с Пенкиным
Юморист и ведущий примерил на себя образ победителя Евровидения.
Звезды
Певица Рита Дакота откровенно рассказала об алкоголизме отца
Исполнительница смогла простить алкозависимого отца.
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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