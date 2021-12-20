Ведущая кулинарного шоу Ляйсан Утяшева возмутила домохозяек неумением готовить

Жена Паши Воли показала любимое блюдо супруга.

Ляйсан Утяшева часто приглашает к себе на интервью известных персон: во время беседы они вместе готовят различные блюда, из-за чего ютуб-передачу «Дерзкая готовка» часто сравнивают с телепередачей «Смак».

Недавно Ляйсан опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видеоролик, в котором продемонстрировала собственные кулинарные навыки. На кадрах Утяшева рассказывает и показывает, как готовить ризотто.

Также спортсменка и телеведущая написала под видео, что ризотто обожает ее супруг Паша Воля. Подписчики могли увидеть полный рецепт блюда и последовательность приготовления.

Но внимание фолловеров привлекло не только ризотто, а то, как готовила Ляйсан. Пользователи сети раскритиковали ведущую и оставили комментарии под видео: