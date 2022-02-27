Екатерина Малаховская
Пять лет обучалась по специальности литературное творчество на филологическом факультете. Знаю о текстах все. Или почти все. Четвертый год занимаюсь репетиторством по русскому языку и литературе. Готовлю к публикации роман, с которым взяла первое место на литературно-издательском форуме "Авторизация-2020" (Санкт-Петербург).
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