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Екатерина Малаховская
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Пять лет обучалась по специальности литературное творчество на филологическом факультете. Знаю о текстах все. Или почти все. Четвертый год занимаюсь репетиторством по русскому языку и литературе. Готовлю к публикации роман, с которым взяла первое место на литературно-издательском форуме "Авторизация-2020" (Санкт-Петербург).

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