Екатерина Малаховская

Пять лет обучалась по специальности литературное творчество на филологическом факультете. Знаю о текстах все. Или почти все. Четвертый год занимаюсь репетиторством по русскому языку и литературе. Готовлю к публикации роман, с которым взяла первое место на литературно-издательском форуме "Авторизация-2020" (Санкт-Петербург).