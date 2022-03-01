Наташа Королева
Певец Игорь Николаев всполошил общественность: «Кто эта женщина?»
Композитор отметил день рождения.1 мар 2022 13:21
«Остыл»: вот за что жалеют жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову
В сети считают, что Николаев не может забыть Королеву.24 фев 2022 11:00
Тарзан опозорил Наташу Королеву в магазине в США: видео
Сергей Глушко пугал нарушителей масочного режима.30 янв 2022 17:00
«Платформа для бездарей» и «скрипучая» Бадоева: вот почему россияне разнесли шоу «Две звезды»
Телевизионный проект на Первом канале называют бессмысленным.24 янв 2022 13:30
В сети раскритиковали шоу «Две звезды. Отцы и дети»
Пользователи сети сомневаются в талантах детей звезд.24 янв 2022 08:55
Мать Наташи Королевой заставила звездную дочь надеть сапоги стриптизерши
Наташа Королева пошла на жертвы ради матери.23 янв 2022 16:00
Певец Игорь Николаев признался Ирине Аллегровой в любви
Композитор и певица сотрудничают много лет.22 янв 2022 16:00
76-летняя мама Наташи Королевой показала стройные ноги в леггинсах
Женщина позировала в удлиненной футболке.19 янв 2022 12:37
Зрители распекли новый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети»: «Больно смотреть»
Мнения жюри и ютуб-пользователей разделились.18 янв 2022 10:33
Выпьем за любовь: главные женщины в жизни Николаева и почему от него ушла Королева
Сегодня прославленный композитор Игорь Николаев отмечает 62-летие.17 янв 2022 11:00
Наташа Королева показала, как худеет в танце с мужем
Супруги находятся в Майами.16 янв 2022 13:00
Игорю Николаеву отомстили за унижение медсестер: «Веселились всем отделением»
Пользователи сети пожаловались на высокомерие Игоря Николаева.9 янв 2022 11:00
Способности 19-летнего сына Королевой вызвали сомнения: «Без маминой юбки ничего не может»
Архипу посоветовали заняться японским языком, а не «тащиться на сцену».6 янв 2022 14:46
Игорь Крутой низко оценил вокальные способности сына Наташи Королевой
Продюсер порекомендовал Архипу выступить с Тарзаном.5 янв 2022 09:16
«Ради пиара из сына делает дочку»: Королеву осудили за поддержку «моды на геев»
Наташу спутали с приверженкой новой, пугающей россиян, этики.3 янв 2022 16:00
«Благодаря связям Николаева»: Проскурякова возмутила россиян всего одним поступком
Пользователи сети назвали Юлию неинтересной и бесталанной.28 дек 2021 09:36
Раскрыто, о каких чертах личности говорит почерк Ксении Собчак: «Агрессия и конфликтность»
Ксения Собчак показала, как выглядел ее почерк.28 дек 2021 08:06
В сети пытаются определить настоящий возраст невестки Королевой: «Какая-то старая»
Пользователи сети обвинили сына Королевой в отсутствии вкуса.26 дек 2021 08:00
Невзлюбившей свою невестку Королевой дали совет: «Нельзя проявлять негативное отношение к партнеру ребенка»
Певица считает, что сыну нужна девушка поскромнее.24 дек 2021 14:16
19-летний сын Королевой может сделать маму бабушкой: «Скоро в гнездо прилетят аисты»
Архип сделал предложение стриптизерше.20 дек 2021 15:10
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории