А как же Брэд Питт? Раскрыта личность нового бойфренда Эмили Ратаковски

Популярная модель и блогер после развода с миллионером недолго оставалась одинока.

Одна из самых желанных женщин планеты — Эмили Ратаковски — подала на развод с миллионером Себастьяном Беар-Макклардом, которому родила сына в прошлом году. Поговаривают, что бизнесмен изменял брюнетке, которой надоело это терпеть.

После этого некий инсайдер сообщил, что модель встречается с самим Брэдом Питтом. Якобы у них наметилась дружба, уже была парочка свиданий и они без ума друг от друга.

Но, похоже, это все ложь. Накануне Эмили заметили на свидании около популярного клуба в Нью-Йорке. Весь мир облетели фотографии, как некий мужчина не просто поцеловал ее в губы, а просто «пожирал» Ратаковски. Никто не мог понять, кто это. Но личность ухажера раскрыта. Это известный диджей Орацио Риспо, являющийся частым гостем на вечеринках в элитных заведениях Манхэттена, сообщает Page Six.