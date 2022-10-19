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А как же Брэд Питт? Раскрыта личность нового бойфренда Эмили Ратаковски

Популярная модель и блогер после развода с миллионером недолго оставалась одинока.

Одна из самых желанных женщин планеты — Эмили Ратаковски — подала на развод с миллионером Себастьяном Беар-Макклардом, которому родила сына в прошлом году. Поговаривают, что бизнесмен изменял брюнетке, которой надоело это терпеть.

После этого некий инсайдер сообщил, что модель встречается с самим Брэдом Питтом. Якобы у них наметилась дружба, уже была парочка свиданий и они без ума друг от друга.

Но, похоже, это все ложь. Накануне Эмили заметили на свидании около популярного клуба в Нью-Йорке. Весь мир облетели фотографии, как некий мужчина не просто поцеловал ее в губы, а просто «пожирал» Ратаковски. Никто не мог понять, кто это. Но личность ухажера раскрыта. Это известный диджей Орацио Риспо, являющийся частым гостем на вечеринках в элитных заведениях Манхэттена, сообщает Page Six.

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Несколько лет назад он выступал на полувековом юбилее галериста Жерара Фаджионато, на котором были миллионеры, представители элиты Нью-Йорка, основатель агентства Гетти, а также голливудские звезды.

Орацио вкладывает заработанные миллионы в развитие современных технологий, а в 2015-м он получил диплом по психологии Колумбийского университета. Где и как он встретился с Эмили, пока остается загадкой. Кроме того, инсайдеры не понимают, серьезный ли это роман или же интрижка, чтобы забыть бывшего?

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Источник фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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