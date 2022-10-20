Эмма Уотсон
Проблемы с психикой и любовь к Гермионе: Драко из «Гарри Поттера» выпустил мемуары
Актер Том Фелтон решился на откровенность.20 окт 2022 08:29
По стопам «Друзей»: спецэпизод «Гарри Поттера» может разочаровать поклонников
Все, что известно о грядущем продолжении культового фильма.16 дек 2021 11:50
Фанаты «Гарри Поттера» осудили Рэдклиффа, Уотсон и Гринта за предательство
Джоан Роулинг не позвали на съемки спецэпизода.14 дек 2021 16:44
«Травля»: автора «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг не позвали на съемки спецэпизода из-за скандала
К юбилею первого фильма о философском камне будет снято продолжение.19 ноя 2021 13:00
Актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, эмоционально высказалась о «Гарри Поттере»
Актриса признается, что франшиза изменила ее жизнь.18 ноя 2021 10:42
«Чувствую себя старым»: как в Сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера» спустя 20 лет
Опыт воссоединения актеров сериала «Друзья» подвиг создателей «Гарри Поттера» собрать главных героев в Хогвартсе спустя 20 лет, заставив зрителей почувствовать, насколько они постарели.17 ноя 2021 14:23
Легендарное возвращение: стало известно, когда начнутся съемки «Гарри Поттера»
Фанатов ждет сюрприз к 20-летию фильма.12 ноя 2021 10:14
Том Фелтон был бы рад снова сыграть Драко Малфоя
Он готов хоть сейчас покрасить волосы.7 июн 2021 14:52
Редкий выход: Эмму Уотсон сфотографировали на прогулке в Лос-Анджелесе
Актриса вышла из кафе и попала в объектив папарацци.11 мар 2021 12:42
Том Холланд признался, что был влюблен в Эмму Уотсон
Актёр дал честное интервью впервые за долгое время.2 мар 2021 11:21
30-летняя Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон перестала скрывать бойфренда
Знаменитость прогулялась с возлюбленным по парку.20 ноя 2020 14:15
Приквел-сериал о Гастоне из «Красавицы и чудовища» получил официальное название
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