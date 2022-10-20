Все новости Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Звезды Кино
Проблемы с психикой и любовь к Гермионе: Драко из «Гарри Поттера» выпустил мемуары
Актер Том Фелтон решился на откровенность.
Кино
По стопам «Друзей»: спецэпизод «Гарри Поттера» может разочаровать поклонников
Все, что известно о грядущем продолжении культового фильма.
Звезды
Фанаты «Гарри Поттера» осудили Рэдклиффа, Уотсон и Гринта за предательство
Джоан Роулинг не позвали на съемки спецэпизода.
Звезды
«Травля»: автора «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг не позвали на съемки спецэпизода из-за скандала
К юбилею первого фильма о философском камне будет снято продолжение.
Звезды
Актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, эмоционально высказалась о «Гарри Поттере»
Актриса признается, что франшиза изменила ее жизнь.
Кино
«Чувствую себя старым»: как в Сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера» спустя 20 лет
Опыт воссоединения актеров сериала «Друзья» подвиг создателей «Гарри Поттера» собрать главных героев в Хогвартсе спустя 20 лет, заставив зрителей почувствовать, насколько они постарели.
Кино
Легендарное возвращение: стало известно, когда начнутся съемки «Гарри Поттера»
Фанатов ждет сюрприз к 20-летию фильма.
Кино
Том Фелтон был бы рад снова сыграть Драко Малфоя
Он готов хоть сейчас покрасить волосы.
Звезды
Редкий выход: Эмму Уотсон сфотографировали на прогулке в Лос-Анджелесе
Актриса вышла из кафе и попала в объектив папарацци.
Звезды
Том Холланд признался, что был влюблен в Эмму Уотсон
Актёр дал честное интервью впервые за долгое время.
Звезды
30-летняя Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон перестала скрывать бойфренда
Знаменитость прогулялась с возлюбленным по парку.
ТВ и сериалы
Приквел-сериал о Гастоне из «Красавицы и чудовища» получил официальное название
Композитор Алан Менкен, задействованный в работе над проектом, случайно раскрыл его название. 
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