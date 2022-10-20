Звезды

Была пьяна: стала известна личность погибшей под колесами машины Анны Большовой

Актриса задавила молодую женщину в Калужской области.

Становятся известны все новые и новые подробности трагического ДТП в Калужской области, которое устроила актриса Анна Большова. Сразу же стало понятно, что женщина погибла под колесами авто знаменитости.

Позже СМИ раскрыли ее имя. Это была 31-летняя Олеся Борисенко, которая переходила дорогу в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция считает, что женщина в темноте не заметила машину Большовой из-за плохого освещения — местные давно говорят, что этот участок дороги требует ремонта. Вероятнее всего, шатаясь, Олеся упала под колеса, а Анна не смогла вовремя среагировать, из-за чего и произошла трагедия.

Эксперты проверяют машину Большовой, чтобы выяснить все детали происшествия. Актриса не отказывалась от медицинского освидетельствования, которое показало: она была трезва в момент ДТП и ехала за рулем одна.

Уголовное дело пока не возбудили, полиция продолжает расследование, сообщает Telegram-канал Mash.

«Два процента на выживание»: страшные подробности двухнедельной комы Мэтью ПерриКуда пропал Масляков-старшийПроблемы с психикой и любовь к Гермионе: Драко из «Гарри Поттера» выпустил мемуары

Источник фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
В Турцию на Новый год 2023: сколько это стоит?
Путешествия, 17 ноя 2022 13:09
Буланова выходит замуж: бизнесмен подарил ей кольцо Tiffany за полмиллиона – фото
Звезды, 17 ноя 2022 13:04
Эти запросы ломают Safari на iPhone и iPad
Технологии, 17 ноя 2022 12:46
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Nordwind объявила о распродаже в честь «Черной пятницы»
Путешествия, 17 ноя 2022 12:14
Главные новости
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Умер первый в истории победитель Олимпиады в танцах на льду Александр Горшков
Спорт, 17 ноя 2022 09:36
iPhone в России может не остаться: магазины убирают витрины
Технологии, 17 ноя 2022 00:45
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Категории