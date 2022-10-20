Была пьяна: стала известна личность погибшей под колесами машины Анны Большовой

Актриса задавила молодую женщину в Калужской области.

Становятся известны все новые и новые подробности трагического ДТП в Калужской области, которое устроила актриса Анна Большова. Сразу же стало понятно, что женщина погибла под колесами авто знаменитости.

Позже СМИ раскрыли ее имя. Это была 31-летняя Олеся Борисенко, которая переходила дорогу в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция считает, что женщина в темноте не заметила машину Большовой из-за плохого освещения — местные давно говорят, что этот участок дороги требует ремонта. Вероятнее всего, шатаясь, Олеся упала под колеса, а Анна не смогла вовремя среагировать, из-за чего и произошла трагедия.

Эксперты проверяют машину Большовой, чтобы выяснить все детали происшествия. Актриса не отказывалась от медицинского освидетельствования, которое показало: она была трезва в момент ДТП и ехала за рулем одна.

Уголовное дело пока не возбудили, полиция продолжает расследование, сообщает Telegram-канал Mash.

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