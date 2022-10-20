Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину

Трагедия произошла в Калужской области.

Страшное ДТП произошло в Калужской области 14 октября. По предварительным данным, 46-летняя актриса Анна Большова на автомобиле ехала за городом и не заметила пешехода, который в темноте переходил дорогу. Машина столкнулась с женщиной.

Актриса не стала скрываться с места аварии, она была трезва и за рулем находилась одна. Большова вызвала скорую помощь и позвонила в полицию. Уже известно, что женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась до приезда медиков. В полиции говорят, что авария произошла потому, что дорога не была освещена, а на умершей не было никаких опознавательных знаков. Удалось установить, что пострадавшей было 30–35 лет, а сама авария произошла недалеко от деревни Грачевка.

Полиция проводит проверку по факту трагедии.

Отметим, что Анна Большова является заслуженной артисткой России. В ее послужном списке не только роли в популярных комедийных и драматических сериалах, но и в театре. В частности, она играла в знаменитой рок-опере «Юнона и Авось» вместе с Николаем Караченцовым в начале 2000-х, где исполнила хит «Ты меня на рассвете разбудишь», сообщают Telegram-канал Mash и Telegram-канал Baza.

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