Кевин Спейси
Mia Boyka обиделась на Маликова: «Сразу видно, что человек с молодежью незнаком»
Певица участвует в популярном шоу, где в жюри сидит Дмитрий Маликов. И, кажется, у поп-певицы серьезный конфликт с певцом.21 окт 2022 10:35
Суд поставил точку в скандальном деле Кевина Спейси
Знаменитому актеру загубили карьеру из-за показаний другого актера.21 окт 2022 08:36
Кевина Спейси обвинили еще в четырех случаях сексуального насилия
Актер остается в эпицентре нескончаемых судебных разбирательств.27 май 2022 15:00
Проблемы «Доктора Стрэнджа 2», дата выхода Halo и война Кевина Спейси: кинодайджест
«Перси Джексон» получит вторую жизнь стараниями Disney.26 янв 2022 13:00
Детали 3 сезона «Ведьмака» и будущее Бэтмена Роберта Паттинсона: кинодайджест
Создатели «Аватара 2» поделились новым кадром, а дела Криса Нота идут все хуже-хуже.21 дек 2021 12:30
Психолог объяснила, почему избивающего женщин Башарова любят в России
Известных актеров одного за другим обвиняют в харассменте.20 дек 2021 15:29
«У нас другой менталитет»: какие удары судьбы грозят звездам, решившимся на каминг-аут в России
Психолог объяснила, почему российские артисты боятся идти по стопам западных коллег в вопросах сексуальной ориентации.10 дек 2021 14:30
Билли Лурд сыграет с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в новом фильме
Съемки фильма стартуют этой осенью.9 мар 2021 11:09
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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