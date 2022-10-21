Голубкина о тайной свадьбе: «В моем возрасте уже надо принадлежать Богу и семье»

Известная актриса появилась с кольцом на пальце. Получается, она вышла замуж?

Актриса Мария Голубкина неожиданно появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Тут же пошли слухи, что 49-летняя звезда решила снова связать себя узами брака. Тем более личная жизнь актрисы всегда была бурной.

Что же в итоге случилось и почему Мария надела ювелирное украшение? Оказалось, то она уже четыре года ходит так, а никто не заметил. Причем кольцо сделано в мастерской при храме, прихожанкой которого является Голубкина.

Оно не обручальное и не помолвочное, просто красивая вещь понравилась актрисе, и она решила дополнить свой образ этим аксессуаром. Что же касается тайной свадьбы, то это все придумки. Для нее сейчас в приоритете совершенно другое — работа и религия.

Официально Голубкина не замужем, да и желания у нее особенного нет. Как шутит актриса, в ее возрасте уже нужно развлекаться по возрасту, а еще лучше принадлежать Богу и семье.

Напомним, что Мария была замужем за шоуменом и музыкантом Николаем Фоменко. Свадьбу сыграли, когда Голубкиной был 21 год. Брак просуществовал 13 лет, у пары родились дети, но затем они расстались и объявили об этом в эфире радиостанции. Несмотря на развод, им удалось сохранить хорошие отношения.

После этого актриса долгое время встречалась с наследником Василия Ливанова — Борисом. Они то сходились, то расходились, публично клялись друг другу в верности и любви и даже собирались в загс, но так ничего и не произошло, напоминает KP.RU.

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