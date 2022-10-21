«На какой скорости ехала?»: сестра погибшей в ДТП подает в суд на Анну Большову

Трагическое ДТП, которое произошло в Калужской области, унесло жизнь 31-летней Олеси Борисенко. Она погибла под колесами авто Анны Большовой.

Второй день СМИ и телеграм-каналы обсуждают смертельное ДТП, участницей которого оказалась Анна Большова. Актриса наехала на женщину, и от полученных травм та скончалась на месте. Медики выяснили, что Олеся была пьяна, в ее крови нашли 4 промилле. А сама Большова рассказал своему директору Марку Варшаверу, что женщина буквально бросилась ей под колеса.

Но с этой версией не согласна сестра погибшей. Она уже заявила, что не видит вины Борисенко и не понимает, как актриса сбила ее на дороге.

Виктория Желтова говорит, что муж действительно отвез ее в деревню и высадил на развилке, где было неосвещенное место. Но там постоянно проезжают автомобили, но никто никогда не гонял и уж тем более не сбивал людей.

На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека?

— вопрошает Желтова во время беседы с порталом «360».

К слову, Виктория, не дождавшись сестру, всю ночь искала ее, а затем связалась с дежурной частью — там она и узнала о трагедии. Как признается родственница погибшей, Большова не вышла на связь с ними и никак не помогла в организации похорон.

По мнению женщины, звезда «Ленкома» (тут можно прочесть биографию актрисы) делает все, чтобы скрыть вину, поэтому семья Борисенко твердо намерена отправиться в суд и выяснить все обстоятельства трагедии.

Напомним, инцидент произошел 14 октября в Калужской области. Трезвая Большова сбила женщину, которая скончалась до приезда скорой. Полиция пока не возбудила уголовное дело, идет следствие. Ранее мы рассказывали подробности этой страшной трагедии.

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