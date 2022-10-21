Никита Михалков: биография, интересные факты и лучшие фильмы

Драматург, режиссер, бизнесмен, общественный деятель и телеведущий. Все о Никите Сергеевиче Михалкове, которому исполняется 77 лет.

Семья Никиты Михалкова была известна на весь Советский Союз, его отец Сергей Михалков был литератором, а мать Наталья Кончаловская — детской писательницей.

Интересно, что младший Михалков с детства проявлял интерес к точным наукам, поэтому отправился в школу с математическим уклоном, но все-таки страсть к творчеству победила. В подростковом возрасте он стал активно заниматься музыкой, театром и кино, связав с этим свою жизнь. Например, мало кто знает, что впервые в кадре он появился в возрасте 14 лет, когда снялся в картинах «Солнце светит всем» и «Тучах над Борском».

После школы он отправился учиться в «Щуку», но на четвертом курсе вылетел из вуза за то, что активно снимался в кино, — в то время это было запрещено. Поэтому Михалков перешел во ВГИК.

Первую картину — «Свой среди чужих, чужой среди своих» — режиссер снял, когда вернулся из армии. Затем последовали культовые работы, такие как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Без свидетелей» и многие другие. Не забывал он и об актерских работах, активно снимаясь в «Сибириаде», «Жестоком романсе» и других.

В 80-х Михалков создал компанию «ТриТэ», которую в будущем будет называть продюсерским центром. Под брендом этой студии он снял фильм «Урга — территория любви», который получил не только премию «Ника», но еще и «Оскар».

Не стоит забывать и про картину «12», которая получила множество наград, включая приз Венецианского кинофестиваля. На протяжении всей карьеры Никита Сергеевич продолжает снимать кино, правда, в последние годы он увлекся телевидением и долгое время выпускает свое шоу, где рассуждает об устройстве мира, его порядках, интересных личностях и сопоставляет факты. Проект транслировался не только на федеральных каналах, но и в Сети.

Интересные факты о Никите Михалкове

Если про кинобизнес Михалкова знают все, то вот о других интересах известно совсем немного. Например, у него был свой бренд вина в Италии. Также режиссер приобрел долю в крупном предприятии по переработке алмазов. А в 2000-х стал владельцем лесного хозяйства.

Вместе с братом Андреем Кончаловским Михалков придумал и реализовал популярное шоу «Едим дома!» — его ведущей является Юлия Высоцкая. Проект выходит на телевидении, в Сети и имеет множество направлений: книги, сайты, продукция и многое другое. Несколько лет братья пытались заняться ресторанным бизнесом и хотели составить конкуренцию американскому фастфуду, но в итоге отказались от этой идеи.

Никита Сергеевич уже более полувека женат на Татьяне Михалковой, которая родила ему двух дочек — Анну и Надежду. Обе решили пойти по стопам родителей и пошли в актерство, сыграв во множестве известных фильмов.

Лучшие фильмы Никиты Михалкова

Сам режиссер не любит говорить о том, какой фильм считает лучшим. Дело в том, что в каждую работу он вкладывал силу и душу, пытаясь сделать такую картину, которая понравится зрителям и останется в веках. Критики много спорят о его творческом наследии — есть последователи «раннего» Михалкова, а есть те, кто оценивает и его последние работы, говоря о высоком уровне.

«12»

Ремейк культового фильма «12 разгневанных мужчин» получил новое дыхание в проекте Михалкова. После успеха картины, в которой снялись многие знаменитости, вышел и спектакль.

«Сибирский цирюльник»

На тот момент это была самая дорогая картина, снятая в новейшей России. В ней было масштабно все: декорации, костюмы, массовка.

«Раба любви»

Еще один знаменитый проект Никиты Михалкова, который до сих пор цитируют и называют одним из лучших в его биографии.

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова»

Классика российской литературы — великая книга Гончарова, которую воплотили на экране Михалков и Олег Табаков.

«Неоконченная пьеса для механического пианино»

Критики называют эту картину лучшим фильмом Михалкова, где он поднял важные темы российской истории, да еще и пригласил на главные роли знаменитых актеров.

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