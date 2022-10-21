Юлия Высоцкая
Никита Михалков: биография, интересные факты и лучшие фильмы
Драматург, режиссер, бизнесмен, общественный деятель и телеведущий. Все о Никите Сергеевиче Михалкове, которому исполняется 77 лет.21 окт 2022 09:49
Отец Юлии Началовой не оценил идею переименовать Ленинский проспект в честь дочери
Москвичи и коммунисты тоже против.26 янв 2022 09:29
Москвичи возмущены идеей переименования Ленинского проспекта в честь Началовой
Поклонники требуют назвать именем Началовой один из главных проспектов столицы.25 янв 2022 13:34
Кто озвучивает Коня Юлия в «Трех богатырях»?
Этот веселый, хотя и не самый умный персонаж говорит голосом Дмитрия Высоцкого.1 ноя 2021 11:16
«Могли бы расстаться»: Высоцкая рассказала о трудностях в семейной жизни
Высоцкая считает мужа родственной душой.11 окт 2021 11:57
«Дорогие Товарищи!» в шортлисте «Оскара»: Юлия Высоцкая похвасталась успехами мужа
Картина поборется за премию в категории «Иностранный художественный фильм».10 фев 2021 17:02
«Самолюбование не есть достоинство»: 47-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа и фотошопа
Юлия Высоцкая выложила фото без макияжа.9 фев 2021 15:45
«У некоторых конечности, а у этой – бесконечности»: 47-летняя Высоцкая игриво покачала бедрами перед фотографом
Актрису назвали роскошной и неподражаемой, а ее ножки – «эстетическим сумасшествием».3 фев 2021 08:11
Прекрасная невеста: Юлия Высоцкая показала трогательное фото с Андреем Кончаловским
К таинству венчания супруги пришли после долгих лет совместной жизни.25 янв 2021 01:05
Кончаловский за работой: Юлия Высоцкая показала 83-летнего мужа
Режиссер не перестает творить даже в праздники.19 янв 2021 12:11
«24 часа под наблюдением»: заболевшая коронавирусом Алена Хмельницкая легла в больницу
Решила не рисковать и отправилась под наблюдение.18 янв 2021 16:18
«С любовью, мачеха»: 47-летняя Юлия Высоцкая трогательно поздравила Егора Кончаловского с 55-летием
Поклонники оценили юмор телеведущей и восхитились отношениями в семье.18 янв 2021 03:20
«Мама у Вари самая чудесная»: звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова поделилась редким фото с дочерью
Вкусный праздник от самой лучшей мамы15 дек 2020 15:53
«В русском стиле»: Юлия Высоцкая похвасталась роскошной елкой со старинными игрушками
Огромное дерево уже радует семью телеведущей в их загородном доме.11 дек 2020 16:41
«Это же не грибы»: Юлия Высоцкая без макияжа и фильтров рассказала, где взять позитивную энергию
Актриса поделилась своими лайфхаками с подписчиками.24 ноя 2020 10:26
«Девочка-подросток!»: фанаты едва узнали 47-летнюю Юлию Высоцкую на новом видео
Звезда очаровала поклонников, пококетничав на камеру в игривом образе.16 ноя 2020 15:01
«Не боитесь быть без грима и косметики»: «честное» видео 47-летней Юлии Высоцкой восхитило фанатов
Актриса рассказала, как начинается ее день.11 ноя 2020 12:45
«Пластика? Фотошоп!»: фанаты уличили Дарью Мороз в чрезмерном увлечении ретушью
37-летняя актриса продемонстрировала поразительно гладкую кожу.20 окт 2020 14:53
«Ну и костлявая»: 47-летняя Юлия Высоцкая поразила фанатов худобой
Актриса столкнулась с агрессией в свой адрес.12 окт 2020 13:39
«Куда грудь сползла?»: новый образ 47-летней Юлии Высоцкой раскритиковали в сети
Актриса вспомнила о прошедшем кинофестивале в Венеции пикантным снимком.1 окт 2020 14:58
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