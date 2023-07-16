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Ксения Пронина

Автор нескольких документальных фильмов и телепрограмм. Победитель целого ряда международных и всероссийских кинофестивалей. Выпускница ЗАбГПУ 2006 по специальности журналист. Выпускница СПбГИКиТ 2015 по специальности режиссер телевизионных программ. Опыт работы 20 лет.

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