Ксения Пронина

Автор нескольких документальных фильмов и телепрограмм. Победитель целого ряда международных и всероссийских кинофестивалей. Выпускница ЗАбГПУ 2006 по специальности журналист. Выпускница СПбГИКиТ 2015 по специальности режиссер телевизионных программ. Опыт работы 20 лет.
Жара как способ сбросить лишние килограммы: миф или реальность
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