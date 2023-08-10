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Таким пассажирам козырные места не светят: стюардесса объяснила почему

Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Так указано в правилах.

Лучшими местами в эконом классе принято считать те кресла, которые расположены рядом с аварийными выходами. Там больше пространство для ног и менее всего ощущается турбулентность. Однако претендовать на такие места сможет далеко не каждый.

Некоторым гражданам такие места не светят, даже, если они будут умолять бортпроводников. Просто это закреплено в правилах. На кресла у аварийного выхода не могут претендовать пожилые и дети, люди с инвалидностью, с нарушениями слуха и зрения, с лишним весом, а также те, у кого есть питомцы на руках. Все дело в мобильности.

Как сообщила стюардесса в беседе с изданием The Sun, такие пассажиры не смогут быстро сориентироваться и оперативно воспользоваться выходом при аварийной ситуации. А это значит, что они задержат и других граждан, создав ненужно толкучку во время опасности.

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Источник фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com Автор: Ксения Пронина
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