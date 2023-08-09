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Россиянин побывал в Грузии и перевел цены на рубли: это повергло его в шок

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Не таких результатов он ожидал.

Когда во время путешествия заходишь в магазин, то рассчитываешься местной валютой и редко проводишь детальный расчет стоимости покупок в рублях. А иногда делать это полезно. У многих откроются глаза на то, почему деньги утекают из рук, как вода. Цены не везде одинаковы.

Российский турист побывал в Грузии и посчитал, во сколько обошелся ему один поход в магазин. Он перевел цены с лари на рубли и был шокирован результатом. Литровая коробка обычного молока стоила 6 лари. В переводе на наши деньги вышло 216 рублей. Замороженная курица весом в 900 грамм обошлась в 416 рублей, а 15 яиц — 360 рублей. Кроме этого, путешественник купил сыр и хлеб. Итого набор базовых продуктов вышел в 1500 рублей.

О своих впечатлениях от цен турист написал на своем Дзен-канале «Путешествия по планете». Стоимость привычных продуктов оказались вдвое выше, чем в России:

Действительно это замечательная страна, на природу которой стоит посмотреть хотя бы раз в жизни. Но вот цены здесь удручающие. Я бы сказал «практически европейские»...

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Источник фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Автор: Ксения Пронина
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