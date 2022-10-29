«Дом Дракона», второй сезон: продюсеры назвали дату выхода

После невероятного успеха сериала все стали задаваться вопросом, когда же выйдет второй сезон «Дома Дракона». Рассказываем, что известно об этом.

Второй сезон «Дома Дракона» будет точно — это подтверждают авторитетные источники из мира кино, а также кинобоссы. Перед нами новая сага, которая потенциально сравнима с «Игрой престолов», поэтому отказываться от нее никто не собирается. Правда, так как сериал дорогой в производстве и очень масштабный, нужно будет немного потерпеть, прежде чем его выпустят для зрителей вновь.

Руководитель канала HBO, где и вышел сериал, Кейси Блойс в последнем интервью сказал, что проект следует ожидать не раньше 2024 года, хотя многие надеялись на 2023-й.

Только начали составлять сценарий,

— отметил Блойс в беседе с Vulture.

По его словам, сериал очень дорогой и технически сложный в производстве. Им начали заниматься еще два года назад — и тогда никто точно не знал про дату, но продюсеры ставили перед собой цель выпустить его в августе 2022 года.

Отметим, что первый сезон вышел 21 августа — два дня спустя сериал поставил рекорд по количеству просмотров. К слову, и финальная серия побила рекорд, ее посмотрели 9 миллионов человек. Это особо удивительно, ведь за два дня до выпуска в сеть утек финальный эпизод, что очень разозлило продюсеров.

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