Шакира
Когда начинается чемпионат мира по футболу 2022: Катар принимает главное событие сезона
Вот-вот стартует главное спортивное событие сезона, поэтому рассказываем, когда начнется чемпионат мира по футболу 2022 года.11 ноя 2022 11:24
Когда пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу 2022: Катар принимает мировое первенство
Главное событие ноября-декабря — чемпионат мира по футболу 2022, который пройдет в Катаре. Всех интересует, когда пройдет матч открытия.8 ноя 2022 21:10
Жерар Пике уйдет из «Барселоны», оставив клубу зарплату за полтора года
Пике заявив, что матч против «Альмерии» 5 ноября станет для него последним.5 ноя 2022 16:56
«Все из-за Шакиры»: фанаты шутят над Жераром Пике, объявившем о завершении карьеры
Знаменитый футболист и легенда «Барселоны» рассказал о том, что больше не будет выходить на поле.3 ноя 2022 21:48
От Шакиры до Ким Чен Ына: Google назвал 10 человек, которых чаще всего искали в 2020 году
Популярная поисковая система подвела итоги уходящего года.10 дек 2020 17:05
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Артистка поделилась архивной фотосессией.24 ноя 2020 07:52
Чем закончился сериал «Зло»: краткое содержание
Осторожно, спойлеры!12 окт 2020 17:05
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