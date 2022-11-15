Алексей Ягудин
«Состояние болевого шока, она в больнице»: Тотьмянина получила новую травму
Знаменитая фигуристка накануне вечером после съемок шоу «Ледниковый период» уехала в больницу.15 ноя 2022 08:57
У госпитализированной Татьяны Тарасовой выявили нарушение функций мозга
Легендарный тренер находится в больнице.6 окт 2022 18:09
Раскрыто имя нового ведущего шоу «Ледниковый период»
Алина Загитова будет не одна.5 окт 2022 15:08
Фигурист Алексей Ягудин назвал поклонницу пустышкой: «Вас, умников, не хватало!»
Ягудин вступился за своих дочерей.4 фев 2022 11:00
Фигурист Алексей Ягудин показал подросших дочек на отдыхе
Тотьмянина с супругом и детьми отдыхают в Дубае.25 янв 2022 15:33
Фигурист Алексей Ягудин пришел в ярость от вопроса о рождении сына
Ягудин ранее заявлял, что не хочет сына.29 дек 2021 11:44
Алексей Ягудин поддержал попавшую в больницу жену Татьяну Тотьмянину
Фигуристка боится нарушить график съемок «Ледникового периода».10 дек 2021 08:31
Певица оценила Ягудина в музыке: «Как ребенок, который учится ходить»
Педагог по вокалу восхитилась смелостью фигуриста.3 дек 2021 12:41
Атеисту Ягудину жена заменила Бога
Фигурист признался, что «стержень» семьи — его супруга.2 дек 2021 16:18
«Боится быть несостоятельным отцом»: почему Ягудин не хочет сына
Фигурист заявил, что хочет третью дочку.2 дек 2021 15:36
Алексей Ягудин высказался о коллеге по «Ледниковому периоду» Дане Милохине: «Что это?»
Фигурист и ведущий «Ледникового периода» дал интервью.2 дек 2021 15:20
От Милохина до Муцениеце: пары «Ледникового периода», между которыми на льду разгорелись чувства
Шоу, которое нередко называют аналогом «Давай поженимся!», подарило россиянам не одну историю жаркого романа, который зародился на льду.25 ноя 2021 11:14
Ксения Бородина просит хейтеров оставить ее в покое
Телеведущая воюет с теми, кто считает ее выступления провальными.15 ноя 2021 15:36
«Это дно»: Ягудин прокомментировал участие Бородиной в «Ледниковом периоде»
Ксения раздражает поклонников ледового шоу.1 ноя 2021 11:51
«Предаю себя»: Хилькевич заставили делать страшные вещи
19 сентября на канале ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Звезды в Африке».18 окт 2021 10:01
«Цените великих»: Ягудин ответил хейтерам Тарасовой
Татьяна Тарасова помогла Ягудину бросить пить.12 окт 2021 14:01
Голод, дикие испытания и жуткий стресс: что пережила Хилькевич на шоу «Звезды в Африке»
Звезда «Универа» решила раскрыть все карты.25 авг 2021 12:40
«Вместе теплее»: Саша Савельева показала красавца-мужа на нежном видео с прогулки
На романтической прогулке по лесу Савельевой не давал замерзнуть муж.25 фев 2021 09:00
«Красивые и счастливые»: Ягудин и Тотьмянина отметили «деревянную годовщину»
Супруги женаты пять лет.22 фев 2021 13:26
«Не в обиду Алине — вначале смотреть было невозможно»: Александр Жулин о Загитовой на «Ледниковом периоде»
Титулованный спортсмен считает, что участие олимпийской чемпионки в проекте привлекло к нему большое количество зрителей.10 фев 2021 19:47
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