Все новости Алексей Ягудин

Алексей Ягудин

Спорт
«Состояние болевого шока, она в больнице»: Тотьмянина получила новую травму
Знаменитая фигуристка накануне вечером после съемок шоу «Ледниковый период» уехала в больницу.
Звезды Спорт
У госпитализированной Татьяны Тарасовой выявили нарушение функций мозга
Легендарный тренер находится в больнице.
Спорт Звезды
Раскрыто имя нового ведущего шоу «Ледниковый период»
Алина Загитова будет не одна.
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Фигурист Алексей Ягудин назвал поклонницу пустышкой: «Вас, умников, не хватало!»
Ягудин вступился за своих дочерей.
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Фигурист Алексей Ягудин показал подросших дочек на отдыхе
Тотьмянина с супругом и детьми отдыхают в Дубае.
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Фигурист Алексей Ягудин пришел в ярость от вопроса о рождении сына
Ягудин ранее заявлял, что не хочет сына.
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Алексей Ягудин поддержал попавшую в больницу жену Татьяну Тотьмянину
Фигуристка боится нарушить график съемок «Ледникового периода».
Звезды
Певица оценила Ягудина в музыке: «Как ребенок, который учится ходить»
Педагог по вокалу восхитилась смелостью фигуриста.
Звезды
Атеисту Ягудину жена заменила Бога
Фигурист признался, что «стержень» семьи — его супруга.
Звезды
«Боится быть несостоятельным отцом»: почему Ягудин не хочет сына
Фигурист заявил, что хочет третью дочку.
Звезды
Алексей Ягудин высказался о коллеге по «Ледниковому периоду» Дане Милохине: «Что это?»
Фигурист и ведущий «Ледникового периода» дал интервью.
Звезды
От Милохина до Муцениеце: пары «Ледникового периода», между которыми на льду разгорелись чувства
Шоу, которое нередко называют аналогом «Давай поженимся!», подарило россиянам не одну историю жаркого романа, который зародился на льду.
Звезды
Ксения Бородина просит хейтеров оставить ее в покое
Телеведущая воюет с теми, кто считает ее выступления провальными.
Звезды
«Это дно»: Ягудин прокомментировал участие Бородиной в «Ледниковом периоде»
Ксения раздражает поклонников ледового шоу.
Звезды
«Предаю себя»: Хилькевич заставили делать страшные вещи
19 сентября на канале ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Звезды в Африке».
Звезды
«Цените великих»: Ягудин ответил хейтерам Тарасовой
Татьяна Тарасова помогла Ягудину бросить пить.
Звезды
Голод, дикие испытания и жуткий стресс: что пережила Хилькевич на шоу «Звезды в Африке»
Звезда «Универа» решила раскрыть все карты.
Звезды в соцсетях
«Вместе теплее»: Саша Савельева показала красавца-мужа на нежном видео с прогулки
На романтической прогулке по лесу Савельевой не давал замерзнуть муж.
Звезды
«Красивые и счастливые»: Ягудин и Тотьмянина отметили «деревянную годовщину»
Супруги женаты пять лет.
Звезды
«Не в обиду Алине — вначале смотреть было невозможно»: Александр Жулин о Загитовой на «Ледниковом периоде»
Титулованный спортсмен считает, что участие олимпийской чемпионки в проекте привлекло к нему большое количество зрителей.
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