Фигурист Алексей Ягудин пришел в ярость от вопроса о рождении сына

Ягудин ранее заявлял, что не хочет сына.

Многие известные спортсмены активно ведут личные блоги. Не стал исключением и фигурист Алексей Ягудин: недавно 41-летний олимпийский чемпион попросил своих подписчиков в Инстаграме задать ему все интересующие их вопросы.

Среди прочего фолловеры спросили, не планируют ли Ягудин и Тотьмянина обзавестись сыном. Алексею вопрос не понравился, и он резко очень ответил:

«Как же вы надоели, если честно!»

Отметим, что Ягудин не в первый раз отвечает на вопрос о рождении сына. Так, недавно фигурист в студии ютуб-программы «Алена, блин!» сказал, что готов быть исключительно отцом дочек. Также Ягудин добавил, что если у него с супругой и появятся еще дети, то он не хочет, чтобы это был сын.

Напомним, что Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина состоят в браке уже пять лет. За время совместной жизни у пары появилось двое детей: дочки Елизавета и Мишель.