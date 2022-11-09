Все новости Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

Спорт
Махинации Саркози, подстава Платини и истребители: как Катар получил ЧМ-2022
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер накануне старта чемпионата мира по футболу 2022 раскрыл всю правду, как Катар завоевал право на проведение первенства.
Спорт
Где пройдет чемпионат мира по футболу 2022: рассказываем все о стране-хозяйке
20 ноября стартует мировое первенство, рассказываем, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022.
Звезды
Знаток игры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер после продолжительной болезни
Участник популярной интеллектуальной игры скончался 4 ноября. Друзья и коллеги говорят, что он тяжело болел.
Спорт
Аделина Сотникова родила — первое фото ребенка чемпионки
Звезда Олимпиады-2014 в Сочи, а также одна из самых красивых фигуристок планеты впервые стала мамой.
Звезды
Навка об отношениях с мужем Заворотнюк: «За ним как за каменной стеной»
Жена пресс-секретаря Путина дала интервью.
Звезды
«Моя зайка»: Дава поделился милым видео с Аделиной Сотниковой
Блогер дополнил видео смайликами с сердечками.
Звезды
«Грустно»: Давид Манукян отказался от участия в шоу «Ледниковый период»
Блогер испугался серьезных проблем со здоровьем.
Звезды в соцсетях
«С Яной ворвемся на лед»: помирившиеся Бузова и Рудковская вместе вышли на каток
Бузова примет участие в новом шоу Плющенко и Рудковской.
Звезды в соцсетях
«Такой труженик»: Саша Плющенко показал репетицию в выходной
В ледовом шоу «Лебединое озеро» примут участие олимпийские чемпионки и ученики Академии фигурного катания.
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Звезды, 16 ноя 2022 17:58
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Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
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Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
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Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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