Аделина Сотникова
Махинации Саркози, подстава Платини и истребители: как Катар получил ЧМ-2022
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер накануне старта чемпионата мира по футболу 2022 раскрыл всю правду, как Катар завоевал право на проведение первенства.9 ноя 2022 13:34
Где пройдет чемпионат мира по футболу 2022: рассказываем все о стране-хозяйке
20 ноября стартует мировое первенство, рассказываем, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022.9 ноя 2022 08:04
Знаток игры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер после продолжительной болезни
Участник популярной интеллектуальной игры скончался 4 ноября. Друзья и коллеги говорят, что он тяжело болел.8 ноя 2022 08:35
Аделина Сотникова родила — первое фото ребенка чемпионки
Звезда Олимпиады-2014 в Сочи, а также одна из самых красивых фигуристок планеты впервые стала мамой.6 ноя 2022 21:47
Навка об отношениях с мужем Заворотнюк: «За ним как за каменной стеной»
Жена пресс-секретаря Путина дала интервью.16 дек 2021 16:02
«Моя зайка»: Дава поделился милым видео с Аделиной Сотниковой
Блогер дополнил видео смайликами с сердечками.12 окт 2021 15:47
«Грустно»: Давид Манукян отказался от участия в шоу «Ледниковый период»
Блогер испугался серьезных проблем со здоровьем.28 сен 2021 15:37
«С Яной ворвемся на лед»: помирившиеся Бузова и Рудковская вместе вышли на каток
Бузова примет участие в новом шоу Плющенко и Рудковской.9 фев 2021 13:17
«Такой труженик»: Саша Плющенко показал репетицию в выходной
В ледовом шоу «Лебединое озеро» примут участие олимпийские чемпионки и ученики Академии фигурного катания.21 дек 2020 11:04
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