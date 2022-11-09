Спорт Махинации Саркози, подстава Платини и истребители: как Катар получил ЧМ-2022 Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер накануне старта чемпионата мира по футболу 2022 раскрыл всю правду, как Катар завоевал право на проведение первенства. 9 ноя 2022 13:34

Спорт Где пройдет чемпионат мира по футболу 2022: рассказываем все о стране-хозяйке 20 ноября стартует мировое первенство, рассказываем, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022. 9 ноя 2022 08:04

Звезды Знаток игры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер после продолжительной болезни Участник популярной интеллектуальной игры скончался 4 ноября. Друзья и коллеги говорят, что он тяжело болел. 8 ноя 2022 08:35

Спорт Аделина Сотникова родила — первое фото ребенка чемпионки Звезда Олимпиады-2014 в Сочи, а также одна из самых красивых фигуристок планеты впервые стала мамой. 6 ноя 2022 21:47

Звезды Навка об отношениях с мужем Заворотнюк: «За ним как за каменной стеной» Жена пресс-секретаря Путина дала интервью. 16 дек 2021 16:02

Звезды «Моя зайка»: Дава поделился милым видео с Аделиной Сотниковой Блогер дополнил видео смайликами с сердечками. 12 окт 2021 15:47

Звезды «Грустно»: Давид Манукян отказался от участия в шоу «Ледниковый период» Блогер испугался серьезных проблем со здоровьем. 28 сен 2021 15:37

Звезды в соцсетях «С Яной ворвемся на лед»: помирившиеся Бузова и Рудковская вместе вышли на каток Бузова примет участие в новом шоу Плющенко и Рудковской. 9 фев 2021 13:17