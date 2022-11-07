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Возвращение блудной дочери! Собчак заметили в Псковской области

Знаменитая телеведущая несколько недель провела в Литве, но сейчас вернулась в Россию.

Ксения Собчак была замечена при переходе через границу в Псковской области. Об этом сообщили очевидцы, которые сегодня оказалась в том месте. Перебиралась она пешим ходом, но подробности пока остаются в тайне.

Многие думали, что после Литвы, где она может находиться 90 дней, телеведущая отправится в Израиль, ведь у нее есть паспорт этой страны. Более того, недавно она выпустила ролик о том, как можно перебраться жить туда. Но знаменитость в очередной раз удивила всех и вернулась на родину.

Отметим, что Ксения Собчак сбежала из страны в тот момент, когда под арест отправили ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Следствие считает, что вместе с экс-главредом Tatler Арианом Романовским он вымогал 11 миллионов рублей у известного государственного деятеля.

Тень подозрения пала и на Собчак, которая спешно покинула страну. А в ее доме начались обыски — некоторые думали, что она поедет в Дубай или Турцию, так как билеты именно в эти страны были куплены у нее через популярный сервис. Но Ксения Анатольевна удивила всех и доехала на машине до границы с Белоруссией, а затем транзитом отправилась в Литву.

Туда ее спокойно пустили, так как у телеведущей паспорт Израиля и, как рассказали местные чиновники, угрозы она не представляет, сообщают РИА Новости.

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Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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