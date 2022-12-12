Был звездой ТВ, но проиграл YouTube: куда пропал ведущий «Сам себе режиссер» Лысенков

Строчки «я всегда беру с собой видеокамеру» знает каждый житель нашей страны, потому что знаменитая программа выходила в эфир больше 28 лет. Куда пропал ведущий «Сам себе режиссер» Лысенков?

Александр Лысенков стал популярным благодаря шоу «Сам себе режиссер» — это адаптация западного проекта «Самое смешное видео». Программа имела большой успех благодаря уморительным видео с людьми, животными и машинами. Тогда еще не было YouTube и социальных сетей, никто даже не мечтал о них, поэтому проект завоевал любовь зрителей.

Но всему приходит конец. С развитием технологий у всех в карманах появились гаджеты, и доступ к подобного рода контенту стал доступен одним нажатием клавиши. Поэтому проект решили закрыть, а Лысенков не стал спорить.

Сам себя Александр в шутку называет «дедушкой русского YouTube». Он ни о чем не жалеет и признается, что съемки в проекте были для него отдушиной и прекрасным развлечением.

Мы и не думали о том, что во многом опередим время,

— цитирует Лысенкова CTnews.

После закрытия шоу ведущий не потерял работу. Он продюсирует несколько программ на телевидении, а также преподает в ведущих вузах страны, обучая будущих звезд экрана.

Напомним, последний выпуск программы вышел в 2019 году, но в Сети можно найти множество архивных записей. К слову, с телеканала «Россия 1» также ушел другой легендарный ведущий — Александр Гуревич, который запомнился зрителям по шоу «Сто к одному».

Звезда сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович скоропостижно скончался в 48 летЧто стало с актерами сериала «Счастливы вместе»Группа «Чай вдвоем» объявила о воссоединении