Звезда сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович скоропостижно скончался в 48 лет

Белорусский актер, ставший известным благодаря сериалу «Каменская», умер на 49-м году жизни.

Стало известно о смерти известного актера из Белоруссии, а также продюсера и режиссера Сергея Зыгмантовича. Он прославился благодаря роли в популярном сериале «Каменская», где играл в нескольких сезонах.

Пока что никто не назвал официальную причину смерти артиста, известно лишь, что это случилось скоропостижно. Коллеги и друзья Сергея в шоке от случившегося.

Звезда сериала «Каменская» родился в 1974 году. В 1999-м получил диплом Белорусского университета культуры и искусств, а после пошел работать в театр. Затем он стал продюсером и занимался созданием сериала «Мухтар. Новый след».

Впервые появился на экране в конце 90-х, сыграв в таких проектах, как «Последний бой майора Пугачева», «Курсанты», «Между жизнью и смертью». Самой известной его работой стала роль в сериале «Каменская». На протяжении многих лет работал над российскими и белорусскими сериалами, сообщает «Российская газета».

Джеймс Ганн ответил, заменят ли Генри Кавилла в новом «Супермене»Мог стать актером, но пошел в часовщики: жестокое убийство звезды «Афони» потрясло всю МосквуЧто за порода собаки снималась в фильме «Маска»: Майло не был дворняжкой