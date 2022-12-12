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Звезда сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович скоропостижно скончался в 48 лет

Белорусский актер, ставший известным благодаря сериалу «Каменская», умер на 49-м году жизни.

Стало известно о смерти известного актера из Белоруссии, а также продюсера и режиссера Сергея Зыгмантовича. Он прославился благодаря роли в популярном сериале «Каменская», где играл в нескольких сезонах.

Пока что никто не назвал официальную причину смерти артиста, известно лишь, что это случилось скоропостижно. Коллеги и друзья Сергея в шоке от случившегося.

Звезда сериала «Каменская» родился в 1974 году. В 1999-м получил диплом Белорусского университета культуры и искусств, а после пошел работать в театр. Затем он стал продюсером и занимался созданием сериала «Мухтар. Новый след».

Впервые появился на экране в конце 90-х, сыграв в таких проектах, как «Последний бой майора Пугачева», «Курсанты», «Между жизнью и смертью». Самой известной его работой стала роль в сериале «Каменская». На протяжении многих лет работал над российскими и белорусскими сериалами, сообщает «Российская газета».

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Источник фото: кадр из сериала Автор: Татьяна Вайвалова
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