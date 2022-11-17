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Победитель шоу «Ну-ка, все вместе» Варвара Убель: рак, клипы и личная жизнь

Нынешний сезон популярной программы был богат на новые имена, особняком в нем стоит победитель шоу «Ну-ка, все вместе» Варвара Убель. Расскажем о ней подробно.

Победитель шоу «Ну-ка, все вместе» Варвара Убель стала настоящим открытием нынешнего сезона. Обаятельная девушка с мастерством перепевала знаменитые композиции и даже «сделала» знаменитую английскую певицу Адель.

Красотка имеет необычную внешность и свой стиль, который сразу же бросается в глаза. Все предрекают ей большое будущее на российской сцене и готовы помогать.

Варвара Убель: «Ну-ка, все вместе»

фото телеканала «Россия»

Варвара Убель родом из Новосибирска, где обучалась музыке. Уже в детстве она стала выступать в местных клубах и пробовала пробиться на телевидение. После она перебралась в Санкт-Петербург и стала джазовой исполнительницей, регулярно выступая на различных площадках города на Неве.

В шоу «Ну-ка, все вместе» она решила пойти, чтобы доказать всем, что она молодец и может исполнять лучшие мировые хиты. Варвара чуть было не покинула проект, когда продюсеры позвонили и попросили ее вернуться и пройти в полуфинал. А там уже дальше было дело техники — певица с легкостью набрала 98 и 99 баллов.

Выступление Варвары Убель

За несколько выпусков у Варвары Убель было несколько ярких выступлений. Начала она с композиции Puttin on the Ritz, позже спела «Эхо любви» Анны Герман. Были также Toxic от Бритни Спирс и Feeling Good, которая дала ей пропуск в финал, где она исполнила Someone Like You британской звезды Адель.

Варвара Убель: возраст

Фото: соцсети

Варвара Убель родилась 16 июня 2000 года, так что на данный момент ей 22 года. Эксперты говорят, что это самый расцвет для певицы, которая может еще несколько лет набирать опыт.

Варвара Убель: личная жизнь

Варвара признается, что у нее много поклонников, но пока она одинока, так как все свободное время занимает музыка и работа. Кроме того, девушка несколько лет назад пережила страшный недуг — острый лейкоз. Своевременная помощь врачей сделала свое дело, и ее спасли, но теперь необходимо постоянно проверяться и заниматься своим здоровьем.

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Источник фото: фото телеканала «Россия» Автор: Татьяна Вайвалова
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