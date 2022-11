Победитель шоу «Ну-ка, все вместе» Варвара Убель: рак, клипы и личная жизнь

Победитель шоу «Ну-ка, все вместе» Варвара Убель стала настоящим открытием нынешнего сезона. Обаятельная девушка с мастерством перепевала знаменитые композиции и даже «сделала» знаменитую английскую певицу Адель.

Красотка имеет необычную внешность и свой стиль, который сразу же бросается в глаза. Все предрекают ей большое будущее на российской сцене и готовы помогать.

Варвара Убель: «Ну-ка, все вместе»

фото телеканала «Россия»

Варвара Убель родом из Новосибирска, где обучалась музыке. Уже в детстве она стала выступать в местных клубах и пробовала пробиться на телевидение. После она перебралась в Санкт-Петербург и стала джазовой исполнительницей, регулярно выступая на различных площадках города на Неве.

В шоу «Ну-ка, все вместе» она решила пойти, чтобы доказать всем, что она молодец и может исполнять лучшие мировые хиты. Варвара чуть было не покинула проект, когда продюсеры позвонили и попросили ее вернуться и пройти в полуфинал. А там уже дальше было дело техники — певица с легкостью набрала 98 и 99 баллов.

Выступление Варвары Убель

За несколько выпусков у Варвары Убель было несколько ярких выступлений. Начала она с композиции Puttin on the Ritz, позже спела «Эхо любви» Анны Герман. Были также Toxic от Бритни Спирс и Feeling Good, которая дала ей пропуск в финал, где она исполнила Someone Like You британской звезды Адель.

