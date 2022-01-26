Все новости Адель

Адель

Звезды
Певица Адель могла отменить концерты из-за конфликта с дизайнером
Адель не понравилось, как украсили концертный зал.
Звезды
От Гагариной до Лолиты: 6 звезд, которых болезненное расставание изменило до неузнаваемости
Похудение — это приятное последствие тяжелого этапа в личной жизни. 
Звезды
Фото: вот почему разведенная Адель вызвала вздохи восторга у людей
Певица готова как следует потрудиться в 2022 году.
Звезды
Певица оценила вокальные способности Бузовой: «Это шоу»
Что стоит за феноменом Ольги Бузовой.
Звезды
Певица Адель призналась, что хочет снова выйти замуж
В браке звезда чувствует себя спокойнее.
Звезды
Пенсия певца Бориса Моисеева составила 85 тысяч рублей
Директор певца рассказал о его финансовом положении.
Звезды
Певица Адель расплакалась во время концерта An Audience with Adele
На выступление пришла школьная учительница звезды.
Звезды
Американская телеведущая Опра Уинфри прокомментировала новый роман певицы Адель
Исполнительница счастлива с новым избранником.
Звезды
Похудевшая Адель назвала причину громкого развода: «Не справилась с миссией быть женой»
Певица рассказала о своем браке.
Звезды
Адель заподозрили в помолвке с новым возлюбленным
Западные таблоиды сообщили об изменениях в личной жизни Адель.
Звезды
«Стоило того»: как Адель пережила тяжелый развод с мужем
Певица сильно переживала из-за разрыва отношений.
Звезды
Адель рассказала о панических атаках из-за развода
33-летняя британская певица, известная своей композицией «Скайфол», которая стала саундтреком к фильму про Джеймса Бонда, до сих пор переживает развод с бывшим мужем.
Звезды
«Нет никаких сомнений»: Адель рассказала об отношениях с новым возлюбленным
По словам звезды, она чувствует себя спокойно и расслабленно.
Звезды
Адель выпустила первую песню за последние шесть лет
Новый клип Адель может обогнать по популярности видео на песню Hello.
Звезды
Тимати заметили на свидании со звездой «Холостяка»
Пару заметили в одном из кинотеатров Москвы.
Дети
Будущие поколения в опасности: Фокс и Терон осудили за воспитание мальчиков девочками
Экс-участница «Дома-2» не одобрила, что голливудские звезды позволяют сыновьям носить платья.
Звезды
Фото со свадьбы: Адель подтвердила роман с агентом Ричем Полом
В августе этого года пару застали на свидании.
Дети
Официально: Дженнифер Лоуренс беременна
31-летняя обладательница «Оскара» ждет первенца от директора картинной галереи.
Кино
Селена Гомес получила роль в триллере «Спираль»
Фильм никак не связан с «Пилой: Спираль».
Звезды
Официально свободна: Адель завершила бракоразводный процесс с Саймоном Конеки
О разводе стало известно еще в 2019 году.
Последнее
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Звезды, 16 ноя 2022 17:58
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Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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