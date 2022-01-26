Адель
Певица Адель могла отменить концерты из-за конфликта с дизайнером
Адель не понравилось, как украсили концертный зал.26 янв 2022 10:46
От Гагариной до Лолиты: 6 звезд, которых болезненное расставание изменило до неузнаваемости
Похудение — это приятное последствие тяжелого этапа в личной жизни.18 янв 2022 16:00
Фото: вот почему разведенная Адель вызвала вздохи восторга у людей
Певица готова как следует потрудиться в 2022 году.11 янв 2022 15:44
Певица оценила вокальные способности Бузовой: «Это шоу»
Что стоит за феноменом Ольги Бузовой.20 дек 2021 14:56
Певица Адель призналась, что хочет снова выйти замуж
В браке звезда чувствует себя спокойнее.7 дек 2021 09:19
Пенсия певца Бориса Моисеева составила 85 тысяч рублей
Директор певца рассказал о его финансовом положении.2 дек 2021 15:54
Певица Адель расплакалась во время концерта An Audience with Adele
На выступление пришла школьная учительница звезды.23 ноя 2021 09:22
Американская телеведущая Опра Уинфри прокомментировала новый роман певицы Адель
Исполнительница счастлива с новым избранником.15 ноя 2021 15:01
Похудевшая Адель назвала причину громкого развода: «Не справилась с миссией быть женой»
Певица рассказала о своем браке.12 ноя 2021 16:38
Адель заподозрили в помолвке с новым возлюбленным
Западные таблоиды сообщили об изменениях в личной жизни Адель.8 ноя 2021 15:48
«Стоило того»: как Адель пережила тяжелый развод с мужем
Певица сильно переживала из-за разрыва отношений.29 окт 2021 10:42
Адель рассказала о панических атаках из-за развода
33-летняя британская певица, известная своей композицией «Скайфол», которая стала саундтреком к фильму про Джеймса Бонда, до сих пор переживает развод с бывшим мужем.20 окт 2021 14:08
«Нет никаких сомнений»: Адель рассказала об отношениях с новым возлюбленным
По словам звезды, она чувствует себя спокойно и расслабленно.17 окт 2021 10:30
Адель выпустила первую песню за последние шесть лет
Новый клип Адель может обогнать по популярности видео на песню Hello.15 окт 2021 15:54
Тимати заметили на свидании со звездой «Холостяка»
Пару заметили в одном из кинотеатров Москвы.11 окт 2021 12:34
Будущие поколения в опасности: Фокс и Терон осудили за воспитание мальчиков девочками
Экс-участница «Дома-2» не одобрила, что голливудские звезды позволяют сыновьям носить платья.21 сен 2021 17:10
Фото со свадьбы: Адель подтвердила роман с агентом Ричем Полом
В августе этого года пару застали на свидании.20 сен 2021 12:45
Официально: Дженнифер Лоуренс беременна
31-летняя обладательница «Оскара» ждет первенца от директора картинной галереи.9 сен 2021 11:43
Селена Гомес получила роль в триллере «Спираль»
Фильм никак не связан с «Пилой: Спираль».3 май 2021 10:53
Официально свободна: Адель завершила бракоразводный процесс с Саймоном Конеки
О разводе стало известно еще в 2019 году.5 мар 2021 12:08
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