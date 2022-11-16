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«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина

Константин умер 13 ноября в Турции — причем случилось это в день рождения его матери. Аркадий Инин не может поверить в случившееся.

Драматург и актер Аркадий Инин в прошлом году потерял любимую супругу, которая скоропостижно скончалась дома из-за оторвавшегося тромба. Теперь еще один удар — умирает его младший сын Константин. А сам Инин борется с раком.

Константин связал свою жизнь с кино и долгое время работал на Украине. По словам друзей и коллег, он, как никто другой, понимал, как все происходит и что творится в братской стране.

Кроме того, коллеги сообщили — мужчина был душой компании, веселым и радостным человеком, который все делал по максимуму. Если пил — то так, что гудели все, если работал — то до последнего.

Не умел на минималках,

— сообщил в социальных сетях его друг Геннадий Авраменко.

Фото: соцсети

Что стало причиной смерти Инина, пока не сообщается — в Турции идут следственные действия. Говорят, что последние годы Константин злоупотреблял алкоголем, но это только одна из версий его кончины. Сообщается, что как только все формальности будут улажены, его тело положат в гроб и доставят в Россию, где уже предадут земле.

Напомним, Аркадий Инин — известный российский драматург, который написал множество пьес не только для театра, но и для знаменитых кинокартин. Кроме того, он сам снимался.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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