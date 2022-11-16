Нагиев вышел на связь после исчезновения: его местонахождение сдала Ивлеева

Дмитрий Нагиев уже несколько месяцев не появляется нигде и даже отказался вести шоу «Голос 60+». Многие думали, что он покинул страну, но это оказалось ложью.

О том, что Дмитрий Нагиев находится в Москве, сообщали несколько источников. Знаменитый актер и шоумен просто взял творческую паузу и решил отдохнуть, даже от ведения сверхпопулярной программы «Голос 60+». Но, похоже, он возвращается, по крайней мере к такому выводу пришли поклонники, когда увидели публикацию Насти Ивлеевой.

Знаменитая блогерша снимается в рекламе с Нагиевым, и, судя по всему, у них стартовал новый блок.

В личных соцсетях Ивлеева показала кадры, на которых был продемонстрирован стул с надписью «Mr. Nagiev» и «Nagiev.Team». Настя посмеялась над этой ситуацией, отметив, что сама она довольствуется табуреткой, а у мэтра целый стул.