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Нагиев вышел на связь после исчезновения: его местонахождение сдала Ивлеева

Дмитрий Нагиев уже несколько месяцев не появляется нигде и даже отказался вести шоу «Голос 60+». Многие думали, что он покинул страну, но это оказалось ложью.

О том, что Дмитрий Нагиев находится в Москве, сообщали несколько источников. Знаменитый актер и шоумен просто взял творческую паузу и решил отдохнуть, даже от ведения сверхпопулярной программы «Голос 60+». Но, похоже, он возвращается, по крайней мере к такому выводу пришли поклонники, когда увидели публикацию Насти Ивлеевой.

Знаменитая блогерша снимается в рекламе с Нагиевым, и, судя по всему, у них стартовал новый блок.

В личных соцсетях Ивлеева показала кадры, на которых был продемонстрирован стул с надписью «Mr. Nagiev» и «Nagiev.Team». Настя посмеялась над этой ситуацией, отметив, что сама она довольствуется табуреткой, а у мэтра целый стул.

Фото: скриншот

Интересно, что самого Нагиева на фото нет, хотя ранее он охотно позировал с Настей и в нескольких интервью отмечал ее невероятный талант. Возможно, это не съемки рекламы, а целого сериала, о котором ранее говорила Ивлеева. Но пока информация также официально не подтверждена.

Отметим, что Дмитрий Нагиев — один из самых высокооплачиваемых шоуменов страны. Заказать его на корпоратив стоит порядка 100 тысяч долларов, а в предновогодний период сумма увеличивается в разы.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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