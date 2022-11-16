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Сандра Буллок рассталась с бойфрендом после семи лет отношений

Обладательница «Оскара» Сандра Буллок долгие годы состояла в отношениях с Брайаном Рэндаллом, но пара приняла решение расстаться.

Об этом сообщил источник в окружении пары. По его данным, Брайан уже не живет с Сандрой, так как переехал к своей матери. При этом он остается на связи с детьми Буллок, 12-летним Луи и 10-летней Лейлой, так как считает их родными.

В чем же причина их расставания? Оказалось, что Сандра просто не хотела выходить замуж за актера, а он между тем мечтал узаконить их союз.

Так, кроме свадьбы он мечтал еще и усыновить ее детей, что актриса не очень приветствовала. Дело в том, что у Сандры уже есть печальный опыт борьбы за опеку над детьми с бывшим мужем, ведущим Джесси Джейсоном.

Отметим, что Буллок никогда не любила рассказывать о своих отношениях и афишировать мужчин. Сандра долгое время была неприступной красавицей, которая хотела, чтобы ее воспринимали именно как актрису, а не звезду шоу-бизнеса или девушку, которая добивается всего при помощи мужчин, сообщает Radar.

Источник фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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