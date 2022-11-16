Все новости Сандра Буллок

Сандра Буллок

Звезды
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Константин умер 13 ноября в Турции – причем, случилось это в день рождения его матери. Аркадий Инин не может поверить в случившееся.
Звезды
Сандра Буллок рассталась с бойфрендом после семи лет отношений
Обладательница «Оскара» Сандра Буллок долгие годы состояла в отношениях с Брайаном Рэндаллом, но пара приняла решение расстаться.
Кино
Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах
Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн.
Кино
Сандре Буллок по-прежнему стыдно за фильм «Скорость 2» и его дурацкий сюжет: «Лучше бы я в нем не снималась»
На IMDb зрительский рейтинг боевика составляет плачевные 3,9 балла из 10 возможных.
Кино
Ченнинг Татум рассказал, почему он прервал актерскую карьеру на целых четыре года
Решив свои проблемы, артист с успехом вернулся на экраны сразу в нескольких новых проектах.
Кино
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Одиннадцать друзей Оушена»?
Мало кто знает, что «Одиннадцать друзей Оушена» 2001 года являются ремейком одноименной картины, вышедшей в 1960 году.
Кино
Райан Рейнольдс и Джим Керри могут вместе сняться в музыкальной комедии Netflix
Но только не в ближайшее время.
Кино
Режиссер «Скорости» ответил, возможен ли выпуск третьей части
Фильм может появиться, только если актеры согласятся вернуться во франшизу.
Кино
Netflix назвал топ 10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис подвел итоги зрительских симпатий.
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