Сандра Буллок
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Константин умер 13 ноября в Турции – причем, случилось это в день рождения его матери. Аркадий Инин не может поверить в случившееся.16 ноя 2022 19:15
Сандра Буллок рассталась с бойфрендом после семи лет отношений
Обладательница «Оскара» Сандра Буллок долгие годы состояла в отношениях с Брайаном Рэндаллом, но пара приняла решение расстаться.16 ноя 2022 09:15
Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах
Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн.12 июн 2022 12:09
Сандре Буллок по-прежнему стыдно за фильм «Скорость 2» и его дурацкий сюжет: «Лучше бы я в нем не снималась»
На IMDb зрительский рейтинг боевика составляет плачевные 3,9 балла из 10 возможных.23 мар 2022 17:06
Ченнинг Татум рассказал, почему он прервал актерскую карьеру на целых четыре года
Решив свои проблемы, артист с успехом вернулся на экраны сразу в нескольких новых проектах.5 фев 2022 12:33
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Одиннадцать друзей Оушена»?
Мало кто знает, что «Одиннадцать друзей Оушена» 2001 года являются ремейком одноименной картины, вышедшей в 1960 году.30 дек 2021 08:17
Райан Рейнольдс и Джим Керри могут вместе сняться в музыкальной комедии Netflix
Но только не в ближайшее время.25 дек 2020 16:26
Режиссер «Скорости» ответил, возможен ли выпуск третьей части
Фильм может появиться, только если актеры согласятся вернуться во франшизу.9 ноя 2020 13:37
Netflix назвал топ 10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис подвел итоги зрительских симпатий.17 июл 2020 11:07
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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