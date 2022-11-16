«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы

Это сейчас Марго Робби одна из самых высокооплачиваемых актрис в кино, а также звезда голливудских фильмов. Но было время, когда она мечтала о другой профессии.

Марго Робби приобрела широкую известность после того, как снялась у Мартина Скорсезе в знаменитом фильме «Волк с Уолл-стрит». Актриса, сыгравшая возлюбленную героя Леонардо ДиКаприо, в мгновение ока проснулась знаменитой: фотосессии, интервью, встречи с поклонниками. Но была и обратная сторона медали — за молодой девушкой началась охота журналистов и папарацци.

Вначале Марго это казалось смешным, потом начало злить, а затем она пришла к матери и сказала, что больше не хочет этим заниматься и собирается уйти из профессии. Мудрая женщина выслушала все причитания дочери, а затем дала совет.

Дорогая, думаю, что уже слишком поздно давать задний ход,

— откровенничает звезда в интервью Vanity Fair.