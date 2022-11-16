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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы

Это сейчас Марго Робби одна из самых высокооплачиваемых актрис в кино, а также звезда голливудских фильмов. Но было время, когда она мечтала о другой профессии.

Марго Робби приобрела широкую известность после того, как снялась у Мартина Скорсезе в знаменитом фильме «Волк с Уолл-стрит». Актриса, сыгравшая возлюбленную героя Леонардо ДиКаприо, в мгновение ока проснулась знаменитой: фотосессии, интервью, встречи с поклонниками. Но была и обратная сторона медали — за молодой девушкой началась охота журналистов и папарацци.

Вначале Марго это казалось смешным, потом начало злить, а затем она пришла к матери и сказала, что больше не хочет этим заниматься и собирается уйти из профессии. Мудрая женщина выслушала все причитания дочери, а затем дала совет.

Дорогая, думаю, что уже слишком поздно давать задний ход,

— откровенничает звезда в интервью Vanity Fair.

Фото: Moviestore Collection/face to fa

Марго после этих слов пришлось перебороть себя, а также научиться избегать ненужных встреч и назойливых фотографов. Правда, затем пришла другая напасть: режиссеры стали видеть ее только в одном ампула. Но и тут Робби не растерялась и создала свою продюсерскую компанию, где она спокойно может не только подбирать интересные роли для себя, но и помогать молодым актерам.

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Источник фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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