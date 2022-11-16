Все новости Марго Робби

Марго Робби

Звезды
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Это сейчас Марго Робби одна из самых высокооплачиваемых актрис в кино, а также звезда голливудских фильмов. Но было время, когда она мечтала о другой профессии.
Звезды Кино
Джонни Депп изменился до неузнаваемости после суда с Эмбер Херд
Исполнитель роли капитана Джека Воробья помолодел лет на 20.
Кино
Звезда «Аватара» оценил вторую часть фильма: «Много чувств и страсти»
Стивен Лэнг рассказал, какие эмоции у него вызвало продолжение культовой истории.
Кино
80-летний Харрисон Форд сыграет в молодежном комиксе Marvel
Голливудская звезда заменит умершего артиста.
Звезды
В соцсетях высмеяли новую «самую красивую женщину мира»
В список попала звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, а также актриса Зендея и Белла Хадид.
Звезды
Queen представили неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри
Песня считалась потерянной с 1988 года.
Кино Звезды
Марго Робби уговорила Скорсезе не вырезать сцену с ней из «Волка с Уолл-стрит»
Речь идет о том самом пикантном эпизоде, который помнят все ее поклонники.
Кино
Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал
Сейчас постановщик жалеет об упущенной возможности.
Кино
Райан Гослинг о фильме «Барби»: «Лучший сценарий, который я когда-либо читал»
Получив предложение сыграть Кена, актер обнаружил эту куклу в грязи на заднем дворе своего дома.
Кино
В фильме «Барби» будет несколько версий заглавной героини
Кен тоже будет не один.
Кино
Барри Кеоган и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграют с Розамунд Пайк в фильме «Солтбёрн»
Снимет фильм создательница «Девушки, подающей надежды».
Кино
Исса Рэй и Майкл Сера получили роли в фильме «Барби»
Они сыграют вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.
Кино
Кто озвучивает Черную вдову в фильмах Марвел на русском?
Шпионку Наташу Романофф, также известную как Черная вдова, в российском дубляже переводит Татьяна Шитова.
Кино
Марго Робби не хотела, чтобы Харли Квинн была центральным персонажем «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Это помогло Джеймсу Ганну выстроить структуру фильма. 
Кино
У Марго Робби нет творческого контроля над Харли Квинн в киновселенной DC
Но она довольна тем, что сделал с героиней Джеймс Ганн.
Кино
Марго Робби хочет, чтобы в киновселенной DC у Харли Квинн завязались отношения с Ядовитым Плющом
И раз за разом просит студию реализовать эту сюжетную линию. 
Кино
По слухам, роль Кена в фильме «Барби» может сыграть Райан Гослинг
Фильм находится в разработке больше семи лет.
Кино
Марго Робби считает, что Харли Квинн больше не нуждается в Джокере
Героиня научилась справляться со всем самостоятельно.
Кино
Джеймс Ганн непременно бы взялся за сольный фильм о Харли Квинн
В этом едва ли кто-то сомневался.
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