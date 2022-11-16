Марго Робби
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Это сейчас Марго Робби одна из самых высокооплачиваемых актрис в кино, а также звезда голливудских фильмов. Но было время, когда она мечтала о другой профессии.16 ноя 2022 17:58
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Исполнитель роли капитана Джека Воробья помолодел лет на 20.17 окт 2022 09:40
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Стивен Лэнг рассказал, какие эмоции у него вызвало продолжение культовой истории.14 окт 2022 11:48
80-летний Харрисон Форд сыграет в молодежном комиксе Marvel
Голливудская звезда заменит умершего артиста.14 окт 2022 11:30
В соцсетях высмеяли новую «самую красивую женщину мира»
В список попала звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, а также актриса Зендея и Белла Хадид.14 окт 2022 10:57
Queen представили неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри
Песня считалась потерянной с 1988 года.14 окт 2022 08:36
Марго Робби уговорила Скорсезе не вырезать сцену с ней из «Волка с Уолл-стрит»
Речь идет о том самом пикантном эпизоде, который помнят все ее поклонники.13 окт 2022 11:58
Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал
Сейчас постановщик жалеет об упущенной возможности.18 авг 2022 16:35
Райан Гослинг о фильме «Барби»: «Лучший сценарий, который я когда-либо читал»
Получив предложение сыграть Кена, актер обнаружил эту куклу в грязи на заднем дворе своего дома.25 июл 2022 15:51
В фильме «Барби» будет несколько версий заглавной героини
Кен тоже будет не один.21 май 2022 13:49
Барри Кеоган и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграют с Розамунд Пайк в фильме «Солтбёрн»
Снимет фильм создательница «Девушки, подающей надежды».15 май 2022 12:43
Исса Рэй и Майкл Сера получили роли в фильме «Барби»
Они сыграют вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом.15 апр 2022 15:22
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.30 дек 2021 12:26
Кто озвучивает Черную вдову в фильмах Марвел на русском?
Шпионку Наташу Романофф, также известную как Черная вдова, в российском дубляже переводит Татьяна Шитова.1 ноя 2021 12:42
Марго Робби не хотела, чтобы Харли Квинн была центральным персонажем «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Это помогло Джеймсу Ганну выстроить структуру фильма.17 авг 2021 13:30
У Марго Робби нет творческого контроля над Харли Квинн в киновселенной DC
Но она довольна тем, что сделал с героиней Джеймс Ганн.10 авг 2021 14:46
Марго Робби хочет, чтобы в киновселенной DC у Харли Квинн завязались отношения с Ядовитым Плющом
И раз за разом просит студию реализовать эту сюжетную линию.30 июл 2021 13:00
По слухам, роль Кена в фильме «Барби» может сыграть Райан Гослинг
Фильм находится в разработке больше семи лет.2 июл 2021 17:00
Марго Робби считает, что Харли Квинн больше не нуждается в Джокере
Героиня научилась справляться со всем самостоятельно.2 июл 2021 10:44
Джеймс Ганн непременно бы взялся за сольный фильм о Харли Квинн
В этом едва ли кто-то сомневался.25 июн 2021 15:35
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
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