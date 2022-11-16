Все новости Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо

Звезды
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Это сейчас Марго Робби одна из самых высокооплачиваемых актрис в кино, а также звезда голливудских фильмов. Но было время, когда она мечтала о другой профессии.
Кино
Леонардо ДиКаприо дал совет Тимоти Шаламе: «Нет тяжелым наркотикам и супергеройскому кино»
Неожиданной мудростью от старшего коллеги сам актер поделился в интервью журналу Vogue.
Кино
Рон Перлман дал проницательный комментарий о концовке «Не смотрите наверх»
По его мнению, хотя фильм сам по себе и сатирический, финал таковым не является.
Кино
Феерия человеческой глупости: как фильм «Не смотрите наверх» с ДиКаприо высмеивает современный мир
Абсурдность происходящего в этой киноленте связана с нашей с вами реальностью.
Кино
Джона Хилл рассказал о своем веселом локдауне с Леонардо ДиКаприо
Актеры жили вместе во время работы над новым хитом Netflix.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Мумии»?
Мало кто знает, что один из самых известных приключенческих фильмов конца 1990-х – начала 2000-х представляет собой ремейк одноименной ленты 1932 года.
Звезды
От московской Маркл до тульского Паттинсона: топ-6 двойников голливудских звезд «отечественного розлива»
Эти россияне уже привыкли, что на улицах с ними постоянно фотографируются, но пока ролей в кино не предлагают.
Кино
Фото: глубоко беременная Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку с Леонардо ДиКаприо
В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Не смотрите наверх».
Кино
Мы все умрём? ДиКаприо и Лоуренс спасают мир в фильме «Не смотрите наверх»
Леонардно ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в ролях спасителей мира зрители увидят уже в декабре.
Кино
Тимоти Шаламе выложил архивные фото со съемок «Французского вестника» и «Дюны»
В прокате США обе картины с актером стартовали в один и тот же день. 
Кино
Какой год показывают в фильме «Выживший» с Леонардо ДиКаприо?
Фильм с Леонардо ДиКаприо вышел в мировой прокат в 2015 году.
Кино
Кто озвучивает фильм «Титаник» на русском?
Картину дублировали на студии «Нева-фильм».
Дети
Официально: Дженнифер Лоуренс беременна
31-летняя обладательница «Оскара» ждет первенца от директора картинной галереи.
Кино
«Если не вымрут, то сократятся в численности»: уничтожат ли стрим-сервисы кинотеатры
Кинокритик порассуждал о том, при каком условии кинотеатры сумеют выжить.
ТВ и сериалы
Джон Бернтал рассказал, почему он перестал смотреть «Ходячих мертвецов»
Актер был слишком загружен работой.
Звезды в соцсетях
«Секретный проект «про шашлыки»: Дмитрий Пчела и Антон Батырев интригуют сеть совместной работой
Актеры поделились общим фото из леса.
Кино
Трейлер «Дюны» покажут 22 августа
Видео будет транслироваться перед специальным показом фильма «Начало» Кристофера Нолана.
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