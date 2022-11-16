Оказалось хайпом! Харламов не ушел из «Камеди», а пытался поднять себе зарплату

Почти три недели зрители переживали, что Гарик Харламов не появляется в эфире шоу Comedy Club, а сам он объявил об уходе. В итоге это оказалось хайпом.

Несколько недель назад телеканал ТНТ с помпой представил нового ведущего шоу Comedy Club Андрея Бебуришвили. Сообщалось, что молодой комик займет место ушедшего на пенсию Гарика Харламова — инсайдеры сообщали, мол, юмористу надоело, он хочет отдохнуть — и вообще, проектов много, и приходится от чего-то отказываться. Но это оказалось рекламным трюком.

16 ноября в эфире появились анонсы, где уже был Гарик, а затем он и сам вышел на связь в соцсетях.

После ваших петиций, видимо, пора обратно,

— отшутился Харламов.

Действительно, в соцсетях даже хотели писать петицию, чтобы вернуть Гарика Харламова на сцену, — настолько всем не понравился Бебуришвили (комика хейтили очень активно!). Ходят слухи, что это было сделано не просто так, якобы знаменитый юморист, носящий псевдоним «Бульдог», решил таким образом повысить себе зарплату. Ранее сообщалось, что в месяц он получает около 7 миллионов рублей, в то время как его соведущий Павел Воля «всего» четыре. Никто это точно не подтверждал, но, доказав всем, что он востребованный и нужный человек, Гарик мог попросить зарплату, существенно превышающую его нынешнюю.

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