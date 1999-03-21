Меня зовут Алина Орлова, мне 25 лет, и я уже несколько лет пишу о кино и мире звезд. Родилась и выросла в Москве, с самого детства не могла пройти мимо новых фильмов, сериалов и громких премьер. Уже в школьные годы мои друзья знали, что я первая смотрю новинки и всегда имею свое мнение о каждом фильме — и оно редко совпадало с общепринятым.

Я окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Это были насыщенные годы, полные учебы, практики и первых шагов в профессию. Уже на втором курсе я начала писать рецензии для небольших изданий и блогов, а позже прошла стажировку в одном из ведущих онлайн-журналов о кино. МГУ дал мне не только знания, но и возможность погрузиться в мир медиа с головой, познакомиться с крутыми людьми и начать строить свою карьеру.