Последние новости
Валерия рассказала, как жестко подкалывает мужа
Проращивание зерен и бобов: польза и правильная техника
Регина Тодоренко признала, что чувствует себя беспомощной без няни
Парень из Казахстана рассказал, как Пи Дидди хотел усыновить его в 2011 году
Клюквенно-яблочный пирог с маслом — простой и полезный рецепт
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Алина Орлова Дата рождения: 21-03-1999
Написать

Меня зовут Алина Орлова, мне 25 лет, и я уже несколько лет пишу о кино и мире звезд. Родилась и выросла в Москве, с самого детства не могла пройти мимо новых фильмов, сериалов и громких премьер. Уже в школьные годы мои друзья знали, что я первая смотрю новинки и всегда имею свое мнение о каждом фильме — и оно редко совпадало с общепринятым.

Я окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Это были насыщенные годы, полные учебы, практики и первых шагов в профессию. Уже на втором курсе я начала писать рецензии для небольших изданий и блогов, а позже прошла стажировку в одном из ведущих онлайн-журналов о кино. МГУ дал мне не только знания, но и возможность погрузиться в мир медиа с головой, познакомиться с крутыми людьми и начать строить свою карьеру.

 

Был на сайте: 05 октября 2024 в 15:07
Работает с 05 октября 2024 года
Количество публикаций: 3
Команда Утро-новости.ру
Звезды
Валерия рассказала, как жестко подкалывает мужа
Певица похвасталась, что Иосиф Пригожин может подшучивать над ней только мягко 
Звезды
Регина Тодоренко признала, что чувствует себя беспомощной без няни
Звезде приходится совмещать работу с воспитанием детей 
Звезды
Парень из Казахстана рассказал, как Пи Дидди хотел усыновить его в 2011 году
На фоне последних событий, парень явно счастлив, что не стал приемным сыном звезды
Последнее
Валерия рассказала, как жестко подкалывает мужа
Звезды, 5 окт 2024 14:30
Проращивание зерен и бобов: польза и правильная техника
Общество, 5 окт 2024 14:28
Регина Тодоренко признала, что чувствует себя беспомощной без няни
Звезды, 5 окт 2024 13:30
Парень из Казахстана рассказал, как Пи Дидди хотел усыновить его в 2011 году
Звезды, 5 окт 2024 12:00
Клюквенно-яблочный пирог с маслом — простой и полезный рецепт
Общество, 5 окт 2024 11:18
Главные новости
MIA BOYKA намекнула, что многие ее коллеги-звезды ведут себя безответственно по отношению к фанатам
Звезды, 4 окт 2024 20:04
«Джокер 2» получил разгромные отзывы: критики разочарованы продолжением
Кино, 3 окт 2024 23:25
Премьера фильма «Ржавчина» спустя три года после трагедии: встреча с режиссером и обсуждение безопасности
Кино, 3 окт 2024 18:58
Скандал вокруг смерти Джона Эймоса: дочь обвиняет брата в сокрытии трагедии и жестоком обращении
Звезды, 2 окт 2024 17:32
Крис Хемсворт и Лора Дерн на премьере «Одинокой планеты»: стиль, эмоции и интрига в новой картине Netflix
Звезды, 2 окт 2024 13:20
Категории