Илья Журавлев Алексеевич
Филолог, которому так и не пригодился диплом. Обожаю литературу (внезапно!) и кинематограф. Зачем-то запоминаю реплики из фильмов наизусть и использую их при каждом удобном случае. Люблю рассказывать анекдоты, над которыми никто не смеется.
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