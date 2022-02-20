Кино Топ-6 лучших комедийных сериалов, снятых вне времени Подборка комедийных сериалов, которые придутся по душе даже самому привередливому зрителю. 20 фев 2022 15:00

Кино От «Мстителей» до «Форсажа»: 5 российских фильмов, бездарно скопированных с американских Самое время вспомнить фразу Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». 12 фев 2022 15:00

Кино Феерия человеческой глупости: как фильм «Не смотрите наверх» с ДиКаприо высмеивает современный мир Абсурдность происходящего в этой киноленте связана с нашей с вами реальностью. 4 фев 2022 15:00

Кино О чем второй спин-офф «Отряда самоубийц» и трейлер «Анчартед»: кинодайджест Гильдия сценаристов США объявила номинантов на премию WGA. 28 янв 2022 13:05

Кино Успех «Караморы» Козловского и продолжение Mortal Kombat: кинодайджест Режиссер Мэтт Ривз впервые высказался об отмененном сольнике «Бэтмена». 27 янв 2022 12:35

Кино Проблемы «Доктора Стрэнджа 2», дата выхода Halo и война Кевина Спейси: кинодайджест «Перси Джексон» получит вторую жизнь стараниями Disney. 26 янв 2022 13:00

Кино Новая «Игра престолов»: о чем сериал «Этерна», любопытные факты и где снимали В январе вышел первый эпизод экранизации фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». 25 янв 2022 15:18

Кино Неожиданные подробности о «Дюне 2» и «сражение» Капитана Америки со «Скалой» Джонсоном: кинодайджест Сыгравший Капитана Америку актер Крис Эванс составит компанию «Скале» Джонсону в новом фильме. 25 янв 2022 12:28

Кино Для любителей авторского кино: ожидаемые новинки для тех, кому надоели блокбастеры Подборка авторских фильмов, которые будет любопытно посмотреть в 2022 году. 24 янв 2022 15:15