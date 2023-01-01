Мария Абельян

Я редактор и автор СМИ с большим стажем. Люблю свою профессию за возможность рассказывать читателям все самое интересное и актуальное, подходя к отбору и проверке информации в лучших традициях журналистики. Уверена, что честность и общечеловеческие ценности должны стоять выше, чем погоня за сенсацией.