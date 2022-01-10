Тагзиева Альбина Дата рождения: 24-11-1993
Пишу о шоубизнесе, кино и сериалах больше трех лет.
В какой последовательности смотреть все части «Челюстей»?
Фильм Стивена Спилберга «Челюсти», снятый по одноименному роману Питера Бенчли, в 1970-е стал настоящим хитом.10 янв 2022 09:22
В какой последовательности смотреть все части фильма «Акулий торнадо»?
Франшиза «Акулий торнадо» представляет собой серию из шести фильмов, выпущенных на телеканале Syfy с 2013 по 2018 год.10 янв 2022 09:16
В какой последовательности смотреть все части фильма «Кошки против собак»?
Комедийный фильм о противостоянии собак и кошек был снят в Ванкувере и в павильонах киностудии Eagle Creek Studios.10 янв 2022 09:12
В какой последовательности смотреть все части «Хитмэна»?
Существует два фильма – «Хитмэн» (2007) и «Хитмэн: Агент 47» (2015). Однако «Хитмэн: Агент 47» представляет собой не продолжение, а ремейк.10 янв 2022 08:58
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Спортсменке посоветовали тренировать детей.7 янв 2022 18:00
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