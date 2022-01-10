Кино В какой последовательности смотреть все части «Челюстей»? Фильм Стивена Спилберга «Челюсти», снятый по одноименному роману Питера Бенчли, в 1970-е стал настоящим хитом. 10 янв 2022 09:22

Кино В какой последовательности смотреть все части фильма «Акулий торнадо»? Франшиза «Акулий торнадо» представляет собой серию из шести фильмов, выпущенных на телеканале Syfy с 2013 по 2018 год. 10 янв 2022 09:16

Кино В какой последовательности смотреть все части фильма «Кошки против собак»? Комедийный фильм о противостоянии собак и кошек был снят в Ванкувере и в павильонах киностудии Eagle Creek Studios. 10 янв 2022 09:12

Кино В какой последовательности смотреть все части «Хитмэна»? Существует два фильма – «Хитмэн» (2007) и «Хитмэн: Агент 47» (2015). Однако «Хитмэн: Агент 47» представляет собой не продолжение, а ремейк. 10 янв 2022 08:58

Звезды «Фигуристка отличная, но телеведущая никакая»: Загитову призвали убрать из «Ледникового» Спортсменке посоветовали тренировать детей. 7 янв 2022 18:00

Звезды «Голубое лобби протаскивает»: в сети посмеялись над популярностью Милохина Тиктокера полюбила даже суровая Татьяна Тарасова. 7 янв 2022 11:00

Звезды Россияне спорят, откуда у Лепса заработок к 660 миллионов: «Это наши налоги» Когда речь зашла о деньгах, развод певца не оставил равнодушным никого. 4 янв 2022 17:00

Звезды «Любая старушенция вздрогнет»: Галкин смутил Пугачеву публичным проявлением любви Примадонна отреагировала на произошедшее с юмором. 4 янв 2022 16:00

Звезды Подтяжка лица или скотч? Лариса Гузеева ошеломила омоложением после ковида Поклонники были удивлены столь разительными изменениями во внешности телеведущей. 4 янв 2022 15:00