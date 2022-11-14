Шеф-повар, член ассоциации поваров России. Работал в отеле «Балчуг», в Marriott, в ресторанном доме «Булошная», в ресторане гостиницы «Коломна» и других заведениях. Сейчас работает шеф-поваром в кафе-баре «Пикассо».

Работал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Серебряный призер отборочного турнира на Кулинарный кубок мира в Люксембурге. Постоянный гость телевизионных кулинарных шоу.