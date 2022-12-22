Денис Ракша

Экономист, основатель и управляющий партнер Компании экспертного консультирования "Неокон". Выпускник Восточного факультета Ленинградского государственного университета, специалист по Индии. С 1991 по 2000 год работал в России и за границей в государственных структурах, частных компаниях и некоммерческих организациях. Специализировался на маркетинге, PR и GR. Имеет опыт работы в сфере телекоммуникаций, управления СМИ, туризма и международной гуманитарной деятельности.

С 2000 года работает в сфере консалтинга. Участвовал в реализации проектов по реструктуризации естественных монополий, консультировал крупные российские компании. Имеет богатый опыт консультирования в области поддержки развития малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства и привлечения инвестиций.

Автор и ведущий многочисленных учебных курсов и семинаров, посвящённых экономической и политической тематике. Автор методики обучения и программы финансовой грамотности "Новый Домострой: Управление семейным бюджетом".

С 2010 года — Автор и ведущий программы "Экономика по-русски" на радиостанции Русская служба новостей.