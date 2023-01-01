Максим Черниговский

Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка».

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1990 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского, в 1996 году защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском Университете Экономики и Финансов.

С 2013 г. эксперт постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.