Все новости Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский

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Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Родственникам тяжело смотреть на то, как страдает близкий человек.
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Перед смертью от онкологии Дмитрий Хворостовский страдал от депрессии
Узнав об онкологии, Хворостовский стал другим человеком.
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Лариса Долина назвала плохую песню из своего репертуара
В молодости приходилось исполнять репертуар, который был не по душе.
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Как сегодня выглядит муж тяжелобольной Заворотнюк
Петр Чернышев помолодел.
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Муж онкобольной Заворотнюк уезжает из России
Спортсмен уезжает на заработки в Дубай.
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«Всегда будет болеть»: дочь Заворотнюк рассказала о смерти близкого человека
Анна страдает от депрессии и рассказывает подписчикам о своем состоянии.
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