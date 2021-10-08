Дмитрий Муляр

Известность пришла к Дмитрию Муляру только после 35 лет, но сейчас он востребован и в театре, и в кино. Карьера актера могла бы стать иллюстрацией на тему усердного труда вопреки всем преградам.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Дмитрий родился 26 августа 1972 года в Карачеве Брянской области. Он стал старшим из трех сыновей. Мама будущей звезды работала учителем русского языка и литературы, и устраивала вечера поэзии, на которых Дима впервые выступил перед публикой. Муляр занимался в музыкальной школе по классу скрипки, но дальше свои музыкальные таланты не развивал.

Получив аттестат Дмитрий решил стать актером и подал документы в пять театральных вузов Москвы. И ни в один не прошел по конкурсу. Парень расстроился и, вернувшись в родной город, поступил на филологический факультет местного педагогического вуза.

Параллельно он снова готовился к поступлению на актерскую специальность.

В 1990 году Муляр все-таки поступил на курс Юрия Любимова в Щукинское училище. После вуза его приняли в труппу Театра на Таганке, где он вскоре стал ведущим актером. Оба младших брата артиста тоже стали творческими людьми: Денис закончил театральный вуз и работает в «Содружестве актеров Таганки», а Тарас окончил институт культуры.

Жена и дети

С будущем женой Дмитрий познакомился, когда был студентом, но к театральному миру она не имеет отношения. Однако у Ольги тоже творческая профессия – она занимается дизайном интерьеров. Молодые люди встречались несколько лет, прежде чем решили стать семьей официально.

В день свадьбы у Дмитрия был спектакль, так что тождество провели прямо в фойе театра, когда зрители разошлись. Ольге было нелегко привыкнуть к напряженному рабочему графику мужа, но она спокойно воспринимала особенности его профессии.

Именно в театре помогли Муляру купить собственную квартиру, а дизайн всех помещений разработала Ольга.

Через год после свадьбы супруги впервые стали родителями: у них родился сын Андрей. Новоиспеченные родители занимались первенцем сами, не привлекая бабушек и дедушек. Большая часть забот легла на Ольгу, но и Дмитрий каждую свободную минуту проводил с женой и сыном. Через восемь лет у Андрея появился братик, Федор.

Актер старается уделять семье максимум своего времени: они вместе проводят выходные, путешествуют. Дмитрий даже берет старшего сына с собой на съемочную площадку, потому что наследник все сильнее интересует тем, как создаются фильмы.

Фильмы и сериалы с Дмитрием Муляром в главной роли

Кадр из сериала "Правила угона"

В творческой копилке Муляра более 90 проектов. Его кинокарьера началась в 1994 году с эпизода в фильме «Серп и молот», и его еще долго приглашали только на роли второго плана. Первую главную роль Дмитрий получил только в 2004 году, причем сразу в двух проектах. Он сыграл учителя в картине «Мелюзга», Сергея Есенина в исторической драме «Золотая голова на плахе» и последних годах знаменитого поэта. За образ Есенина актер получил приз Российского кинофестиваля в Гатчине.

Следующий значимый проект Муляра стартовал в 2008 году: артист получил роль Пугачева в исторической драме «Государыня и разбойник».

Режиссер Екатерина Толдонова решила показать зрителям, как могла бы пройти встреча императрицы и Емельяна Пугачева, которые в реальности никогда не виделись.

Талант Дмитрия позволяет ему одинаково убедительно выглядеть в самых разных образах. Доказательство тому – фильмы разных жанров в его творческой копилке. Он сыграл участкового в мелодраме «Любовь до востребования», главного инженера перед арестом в 1937 году в «Московском дворике», коллекционера Авдеева в «Синдроме дракона», простого семьянина в «Уравнении любви».

В 2016 в картине «Поцелуев мост» зрители увидели актера в образе капитана небольшого судна Виктора, которого мальчик Ваня принял за своего отца. Чтобы не расстраивать ребенка, Виктор и мать мальчика Валентина разыгрывают семейную идиллию, в которой становится все меньше фальши.

В последние пару лет Муляр сыграл главные роли в фильмах «Фламинго», «Алекс Лютый». Продолжается работа над картинами «Потерянные», «Сержант».

Дмитрий старается все трюки выполнять сам, хотя без легких травм иногда не обходится. Неплохо справляться в работой каскадера помогает его увеличение спортом.

Инстаграм

Дмитрий Муляр не скрывает свою семью, он сам и его домашние часто попадают на фотографии друзей и коллег. Но сам актер не ведет страницу в соцсети. Все новости об актере можно узнать на фанатских страничках, которые активно ведут поклонники таланта Муляра.