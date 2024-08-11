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Джош Хартнетт

Звезды
Джош Хартнетт влюбился в свою жену в «самом худшем фильме»
От ужасов к семейному счастью: звезда «Города грехов» и «Перл Харбора» рад, что попал на съемки провальной картины
Кино
Звезда оскароносных фильмов «Перл Харбор» и «Черный ястреб» раскрыл тайну о преследованиях
Внимание людей было нездоровым.
Последнее
Деми Мур рассказала о своих экстремальных методах похудения после родов
Звезды, 25 сен 2024 19:27
Глюкоза поделилась мыслями о новых гранях своего творчества
Звезды, 25 сен 2024 19:05
Наталья Андрейченко о клинической смерти: «Летала» и потеряла страхи
Звезды, 25 сен 2024 18:28
Наталья Рудова в центре внимания: актриса блеснула на балете в Большом театре
Звезды, 25 сен 2024 18:03
Елена Кондулайнен преодолевает трудности: актриса восстановилась после паралича
Звезды, 25 сен 2024 17:34
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Крайне неприятная ситуация: SHAMAN вынужден возвращать деньги поклонникам
Звезды, 24 сен 2024 17:38
"Я в шоке! Но где же кольцо": Ольга Бузова получила самое необычное предложение руки и сердца
Звезды, 24 сен 2024 12:51
Растолстевший Павел Воля подвергся травле
Звезды, 23 сен 2024 23:29
Лера Кудрявцева посмеялась над супругом за необычное увлечение
Звезды, 23 сен 2024 00:03
Выявлена опасность нитей для зубов
Наука, 22 сен 2024 09:47
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