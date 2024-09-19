Просто отложи подальше: Ченнинг Татум рассказал, как легко отказаться от гаджетов

Популярный певец и композитор хочет внести лепту в создание мультфильмов для детей.

Эд Ширан: «Если бы я не был популярным музыкантом, то у меня не было бы женщин»

Один из самых высокооплачиваемых музыкантов мира признался, что без денег и музыки никому не нужен.

10 авг 2024 13:51