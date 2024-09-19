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Эд Ширан

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Серенада на пробежке: Эд Ширан преподнес шикарный сюрприз незнакомой девушке
Фанатка певца явно не ожидала такой встречи 
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Просто отложи подальше: Ченнинг Татум рассказал, как легко отказаться от гаджетов
Актер пытается научить фанатов наслаждаться жизнью 
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Культовый британский музыкант Эд Ширан написал новую песню к Рождеству
Популярный певец и композитор хочет внести лепту в создание мультфильмов для детей.
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Эд Ширан: «Если бы я не был популярным музыкантом, то у меня не было бы женщин»
Один из самых высокооплачиваемых музыкантов мира признался, что без денег и музыки никому не нужен.
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Наталья Андрейченко о клинической смерти: «Летала» и потеряла страхи
Звезды, 25 сен 2024 18:28
Наталья Рудова в центре внимания: актриса блеснула на балете в Большом театре
Звезды, 25 сен 2024 18:03
Елена Кондулайнен преодолевает трудности: актриса восстановилась после паралича
Звезды, 25 сен 2024 17:34
Кадры из прошлого: звезды «Папиных дочек» вновь появились вместе на фото
Звезды, 25 сен 2024 17:06
Концерт Лолиты в Ростове-на-Дону отменен из-за проблем с оборудованием
Звезды, 25 сен 2024 16:29
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Крайне неприятная ситуация: SHAMAN вынужден возвращать деньги поклонникам
Звезды, 24 сен 2024 17:38
"Я в шоке! Но где же кольцо": Ольга Бузова получила самое необычное предложение руки и сердца
Звезды, 24 сен 2024 12:51
Растолстевший Павел Воля подвергся травле
Звезды, 23 сен 2024 23:29
Лера Кудрявцева посмеялась над супругом за необычное увлечение
Звезды, 23 сен 2024 00:03
Выявлена опасность нитей для зубов
Наука, 22 сен 2024 09:47
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