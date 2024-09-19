Эд Ширан
Серенада на пробежке: Эд Ширан преподнес шикарный сюрприз незнакомой девушке
Фанатка певца явно не ожидала такой встречи19 сен 2024 10:42
Просто отложи подальше: Ченнинг Татум рассказал, как легко отказаться от гаджетов
Актер пытается научить фанатов наслаждаться жизнью21 авг 2024 11:20
Культовый британский музыкант Эд Ширан написал новую песню к Рождеству
Популярный певец и композитор хочет внести лепту в создание мультфильмов для детей.10 авг 2024 22:55
Эд Ширан: «Если бы я не был популярным музыкантом, то у меня не было бы женщин»
Один из самых высокооплачиваемых музыкантов мира признался, что без денег и музыки никому не нужен.10 авг 2024 13:51
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