Хандэ Эрчель

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Отдадите и деньги, и жилье: вот что нельзя делать при покупке квартиры

Финансы, 21 фев 2023 19:10

После длинных праздников россиян ждут выплаты: вот кто сможет их получить

Финансы, 21 фев 2023 17:30

Даже не надейтесь: из-за такого заявления гарантированно откажут в пособии

Общество, 21 фев 2023 17:10

Под видом говядины на прилавках появилась отрава: вот что нашли в мясе

Общество, 21 фев 2023 16:50

Не покупайте эти авто: вы сильно пожалеете о последствиях

Авто, 21 фев 2023 16:30