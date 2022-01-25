Катя Лель
Запевшую Волочкову подняли на смех: «Жалкое зрелище»
Балерина развлекала гостей собственными песнями.25 янв 2022 11:59
В сети высмеяли гостей на дне рождения Волочковой: «Одни сбитые летчики»
Родственники звезды не пришли на вечеринку.22 янв 2022 11:00
Брат и сестра? В сети обсуждают невероятную схожесть Киркорова и ведущей шоу «Алена, блин!»
Знаменитости пришли на день рождения популярного артиста.13 дек 2021 16:09
Врач Александр Мясников раскритиковал звезд, призывающих отказаться от вакцинации
Мясников не понимает, почему поклонники доверяют звездам в вопросах медицины.2 дек 2021 09:32
Телеведущая Дана Борисова осудила Шуру за появление в шоу Андрея Малахова в нетрезвом виде
Не так давно телеведущая вылечилась от зависимости.19 ноя 2021 09:56
Боня напугала россиян заявлениями о «сигналах из космоса»: «С катушек съехала»
Боня рассказала поклонникам о скорочтении.19 ноя 2021 08:25
«Пусть говорят»: Катя Лель ответила на слухи о том, что отцом ее дочери является Хабенский
Звезда считает такие версии смешными.12 окт 2021 08:24
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